"Россия усиливает свой цинизм безответственностью". Представитель Франции в ООН обвинил РФ в сознательных ударах по украинским портам

Де Ривьер подчеркнул, что в результате атак России на украинские порты, задействованные в экспорте зерна, страдают самые уязвимые страны Земли Фото: EPA

"Россия усиливает свой цинизм безответственностью, потому что в конце концов в результате этих действий страдают самые уязвимые страны", – подчеркнул французский дипломат.

На заседании, темой которого стали удары российских оккупантов по Одессе и портовой инфраструктуре Украины, де Ривьер отметил, что агрессивной войной против Украины РФ загнала себя в тупик.

"России не удастся сломить Украину, атакуя ее культуру, уничтожая ее наследие, – скорее наоборот. Российская агрессия привела к разрушительным последствиям для всего мира. Однако это также тупик для РФ, потому что она уже чувствует провал, и наша поддержка Украины не ослабнет", – убежден постпред Франции в ООН.

Де Ривьер выступил 26 июля и на созванном страной-агрессором Россией заседании, темой которого стали якобы притеснения в Украине верующих УПЦ. Он раскритиковал РФ за удар по главному православному собору Одессы – Спасо-Преображенскому собору. По его мнению, так Россия продемонстрировала свое бессилие.

Также постпред Франции в ООН напомнил о свидетельствах российских преступлений и нарушений прав человека в Украине, отраженных в многочисленных докладах, имеющихся в распоряжении ООН.

"Это [инициированное РФ] заседание является еще одним упражнением в диверсии со стороны России в рамках ее кампании по дезинформации", – подытожил он.