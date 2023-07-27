"Россия усиливает свой цинизм безответственностью". Представитель Франции в ООН обвинил РФ в сознательных ударах по украинским портам

"Россия усиливает свой цинизм безответственностью, потому что в конце концов в результате этих действий страдают самые уязвимые страны", – подчеркнул французский дипломат.
На заседании, темой которого стали удары российских оккупантов по Одессе и портовой инфраструктуре Украины, де Ривьер отметил, что агрессивной войной против Украины РФ загнала себя в тупик.
"России не удастся сломить Украину, атакуя ее культуру, уничтожая ее наследие, – скорее наоборот. Российская агрессия привела к разрушительным последствиям для всего мира. Однако это также тупик для РФ, потому что она уже чувствует провал, и наша поддержка Украины не ослабнет", – убежден постпред Франции в ООН.
Де Ривьер выступил 26 июля и на созванном страной-агрессором Россией заседании, темой которого стали якобы притеснения в Украине верующих УПЦ. Он раскритиковал РФ за удар по главному православному собору Одессы – Спасо-Преображенскому собору. По его мнению, так Россия продемонстрировала свое бессилие.
Также постпред Франции в ООН напомнил о свидетельствах российских преступлений и нарушений прав человека в Украине, отраженных в многочисленных докладах, имеющихся в распоряжении ООН.
"Это [инициированное РФ] заседание является еще одним упражнением в диверсии со стороны России в рамках ее кампании по дезинформации", – подытожил он.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".