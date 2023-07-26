Представитель Великобритании в ООН: Думать о том, что Россия будет читать нам лекции о религиозной свободе, – невообразимо!

Об этом заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки напомнил в ходе созванного страной-оккупантом Россией заседания Совета Безопасности ООН 26 июля, которое транслировала пресс-служба ООН на официальном сайте организации.

Кариуки, председательствовавший на заседании, напомнил, что страдания, которые испытывает Украина, включают в себя разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате российского ракетного удара.

"Думать о том, что Россия [после этого] будет читать нам лекции о религиозной свободе, – невообразимо! Совершенно понятно, что Украина хочет защитить свою безопасность и имеет на это абсолютное право", – заявил дипломат.

Он подчеркнул необходимость вывода российских войск с территории Украины.

"Если Россия серьезно настроена защитить свободу религии и убеждений на территории Украины, то вместо того, чтобы использовать заседание Совбеза ООН для распространения дезинформации, которую мы слышали сегодня, – и я боюсь, она еще не закончилась – она [РФ] должна положить конец этой бессмысленной войне и вывести свои силы [из Украины]", – заключил Кариуки.