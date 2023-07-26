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Представитель Великобритании в ООН: Думать о том, что Россия будет читать нам лекции о религиозной свободе, – невообразимо!

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Россия созвала заседание Совбеза ООН, на котором озвучила тезисы роспропаганды о якобы притеснении верующих УПЦ в Украине
Россия созвала заседание Совбеза ООН, на котором озвучила тезисы роспропаганды о якобы притеснении верующих УПЦ в Украине
Фото: un.org

Глава РПЦ патриарх Кирилл открыто поддержал незаконное российское вторжение в Украину, начатое президентом страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным, которое принесло множество страданий Украине.

Об этом заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки напомнил в ходе созванного страной-оккупантом Россией заседания Совета Безопасности ООН 26 июля, которое транслировала пресс-служба ООН на официальном сайте организации.

Кариуки, председательствовавший на заседании, напомнил, что страдания, которые испытывает Украина, включают в себя разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате российского ракетного удара.

"Думать о том, что Россия [после этого] будет читать нам лекции о религиозной свободе, – невообразимо! Совершенно понятно, что Украина хочет защитить свою безопасность и имеет на это абсолютное право", – заявил дипломат.

Он подчеркнул необходимость вывода российских войск с территории Украины. 

"Если Россия серьезно настроена защитить свободу религии и убеждений на территории Украины, то вместо того, чтобы использовать заседание Совбеза ООН для распространения дезинформации, которую мы слышали сегодня, – и я боюсь, она еще не закончилась – она [РФ] должна положить конец этой бессмысленной войне и вывести свои силы [из Украины]", – заключил Кариуки.

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

За поддержку войны ВеликобританияКанада, Австралия и Украина ввели против патриарха Кирилла санкции. Литва запретила ему въезд на пять лет.

Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия.

Теги: Одесса, РПЦ, Великобритания, патриарх Кирилл, УПЦ МП, Совет Безопасности ООН, православие, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины
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