Представитель Великобритании в ООН: Думать о том, что Россия будет читать нам лекции о религиозной свободе, – невообразимо!

Об этом заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки напомнил в ходе созванного страной-оккупантом Россией заседания Совета Безопасности ООН 26 июля, которое транслировала пресс-служба ООН на официальном сайте организации.
Кариуки, председательствовавший на заседании, напомнил, что страдания, которые испытывает Украина, включают в себя разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате российского ракетного удара.
"Думать о том, что Россия [после этого] будет читать нам лекции о религиозной свободе, – невообразимо! Совершенно понятно, что Украина хочет защитить свою безопасность и имеет на это абсолютное право", – заявил дипломат.
Он подчеркнул необходимость вывода российских войск с территории Украины.
"Если Россия серьезно настроена защитить свободу религии и убеждений на территории Украины, то вместо того, чтобы использовать заседание Совбеза ООН для распространения дезинформации, которую мы слышали сегодня, – и я боюсь, она еще не закончилась – она [РФ] должна положить конец этой бессмысленной войне и вывести свои силы [из Украины]", – заключил Кариуки.
Патриарх РПЦ Кирилл поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. В сентябре он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания, Канада, Австралия и Украина ввели против патриарха Кирилла санкции. Литва запретила ему въезд на пять лет.
Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия.