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Кислица на заседании Совбеза ООН процитировал письмо Агафангела об ударе оккупантов по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

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Кислица хочет узнать у руководства страны-оккупанта, от кого и от чего они "освобождают" Украину
Кислица хочет узнать у руководства страны-оккупанта, от кого и от чего они "освобождают" Украину
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал "насмешкой" над регламентом Совета Безопасности ООН заседание, посвященное "преследованию православия" в Украине, которое созвала страна-оккупант РФ. Об этом он заявил в ходе этого заседания 26 июля, которое транслировала пресс-служба ООН на официальном сайте организации.

Кислица выразил сожаление в связи с тем, что Россия, созвав заседание о якобы "преследованиях", которым в Украине подвергаются православие и Украинская православная церковь в частности, продолжает пользоваться площадкой Совета [Безопасности ООН], чтобы "распространять свою пропагандистскую риторику" и легитимизировать вторжение в Украину.

Он процитировал письмо митрополита Одесского и Измаильского Украинской православной церкви Московского патриархата Агафангела, который ясно заявил, что в Спасо-Преображенский собор в Одессе попала именно российская ракета.

"Он написал: "Российская ракета по указанию командования Российской Федерации попала в духовное сердце миролюбивого города Одессы – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Нам до сих пор непонятно: от кого нас хотят освободить? От жизни?" – произнес на Совбезе слова Агафангела украинский дипломат.

По словам Кислицы, важно, что подобное заявление сделал человек, "к которому Москва прислушивается, верит ему" и которого президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин награждал орденами несколько лет назад.

"Все мы хотели бы получить ответ на этот вопрос, но российская делегация не в состоянии пока на этот вопрос ответить. Вместо этого она по-прежнему насмехается над мандатом и процедурами Совбеза. Хочу повторить вопрос, заданный митрополитом Агафангелом. От кого вы нас хотите освободить, почему вы совершаете геноцид украинского народа? Когда ваше правительство прекратит на словах придерживаться закона божьего, а на деле творить зло и сеять тьму?" – резюмировал Кислица.

Контекст:

Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры. 

Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений. По данным горсовета Одессы, Спасо-Преображенский собор может обрушиться.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.

Теги: Одесса, Совет Безопасности ООН, Сергей Кислица, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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