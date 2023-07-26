Кислица на заседании Совбеза ООН процитировал письмо Агафангела об ударе оккупантов по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Кислица выразил сожаление в связи с тем, что Россия, созвав заседание о якобы "преследованиях", которым в Украине подвергаются православие и Украинская православная церковь в частности, продолжает пользоваться площадкой Совета [Безопасности ООН], чтобы "распространять свою пропагандистскую риторику" и легитимизировать вторжение в Украину.
Он процитировал письмо митрополита Одесского и Измаильского Украинской православной церкви Московского патриархата Агафангела, который ясно заявил, что в Спасо-Преображенский собор в Одессе попала именно российская ракета.
"Он написал: "Российская ракета по указанию командования Российской Федерации попала в духовное сердце миролюбивого города Одессы – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Нам до сих пор непонятно: от кого нас хотят освободить? От жизни?" – произнес на Совбезе слова Агафангела украинский дипломат.
По словам Кислицы, важно, что подобное заявление сделал человек, "к которому Москва прислушивается, верит ему" и которого президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин награждал орденами несколько лет назад.
"Все мы хотели бы получить ответ на этот вопрос, но российская делегация не в состоянии пока на этот вопрос ответить. Вместо этого она по-прежнему насмехается над мандатом и процедурами Совбеза. Хочу повторить вопрос, заданный митрополитом Агафангелом. От кого вы нас хотите освободить, почему вы совершаете геноцид украинского народа? Когда ваше правительство прекратит на словах придерживаться закона божьего, а на деле творить зло и сеять тьму?" – резюмировал Кислица.
Российские оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры.
Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений. По данным горсовета Одессы, Спасо-Преображенский собор может обрушиться.
Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.