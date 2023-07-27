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Одна из атак РФ уничтожила 60 тыс. т украинского зерна. Его было достаточно, чтобы прокормить 270 тыс. человек в течение года – Томас-Гринфилд

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Томас-Гринфилд призвала Путина остановить "брутальную" российскую агрессию против Украины
Томас-Гринфилд призвала Путина остановить "брутальную" российскую агрессию против Украины
Фото: EPA

Об этом постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в ходе созванного Украиной заседания Совета Безопасности ООН 26 июля, которое транслировала пресс-служба ООН на официальном сайте организации.

Она назвала действия страны-оккупанта РФ жестокими и безжалостными, указав, что Украина платит "самую высокую цену".

"Атаки России имеют глобальные последствия. Это нападения на глобальные продовольственные поставки, на всех тех, кто испытывает голод, недоедание и недостаток пищи, особенно в тех частях мира, которые меньше всего могут себе это позволить", – подчеркнула представитель США.

Томас-Гринфилд обратила внимание на удары РФ по Одессе и другим портовым городам Украины, зафиксированные за последнюю неделю.

Она напомнила, что одна из российских атак (по порту Черноморск) уничтожила 60 тыс. т зерна. По словам Томас-Гринфилд, его было бы достаточно, чтобы прокормить 270 тыс. человек в течение года.

Дипломат подчеркнула, что после ударов по Одессе и Черноморску в течение двух дней, 23-го и 24 июля, Россия также наносила удары по украинским портам на Дунае, уничтожив зерновую инфраструктуру в порту Рени, который находится "через реку" от Румынии. А в порту Черноморск, который обеспечивает почти 70% экспорта украинской пшеницы в развивающиеся страны, потребуется по меньшей мере год для восстановления инфраструктуры, отметила Томас-Гринфилд.

"Мир расплачивается за варварские атаки России. Так что давайте не будем говорить об "обеих сторонах" (ряд выступавших на Совбезе стран, в том числе Китай, призывал к ответственному поведению "обе стороны"  – и РФ, и Украину, на что отреагировала дипломат. – "ГОРДОН") в этом вопросе. Только одна страна использует продовольствие в качестве оружия", – отметила постпред США.

В этой связи она призвала страны ООН совместно приложить усилия, чтобы побудить РФ прекратить атаки против глобальной продовольственной безопасности, а также продолжить, расширить и полностью реализовать Черноморскую зерновую инициативу.

"Мы должны в дальнейшем привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную незаконную войну против Украины", – добавила Томас-Гринфилд.

Она указала, что Совбезу ООН "пора действовать", поскольку действия РФ превратились в насущную проблему для мировой безопасности.

"Украинскому народу нужен мир, миру нужен мир. Президент [страны-оккупанта РФ Владимир] Путин, вашему оружию давно пора замолчать. Отведите свои войска и прекратите свою брутальную агрессию", – резюмировала Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд также напомнила, что 26 июля Россия "потратила время Совета Безопасности", запросив "так называемое заседание" для обсуждения "притеснений" УПЦ в Украине.

"Это иронично, учитывая, что российские войска практически разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе, обстреляв его ракетами. Объекты культурного наследия уничтожаются, и это абсолютно позорно", – подчеркнула постпред США.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что уничтоженное зерно предназначалось для отправки в Китай.

Теги: Одесса, Совет Безопасности ООН, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Линда Томас-Гринфилд, зерно, зерновой коридор
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