Одна из атак РФ уничтожила 60 тыс. т украинского зерна. Его было достаточно, чтобы прокормить 270 тыс. человек в течение года – Томас-Гринфилд

Она назвала действия страны-оккупанта РФ жестокими и безжалостными, указав, что Украина платит "самую высокую цену".

"Атаки России имеют глобальные последствия. Это нападения на глобальные продовольственные поставки, на всех тех, кто испытывает голод, недоедание и недостаток пищи, особенно в тех частях мира, которые меньше всего могут себе это позволить", – подчеркнула представитель США.

Томас-Гринфилд обратила внимание на удары РФ по Одессе и другим портовым городам Украины, зафиксированные за последнюю неделю.

Она напомнила, что одна из российских атак (по порту Черноморск) уничтожила 60 тыс. т зерна. По словам Томас-Гринфилд, его было бы достаточно, чтобы прокормить 270 тыс. человек в течение года.

Дипломат подчеркнула, что после ударов по Одессе и Черноморску в течение двух дней, 23-го и 24 июля, Россия также наносила удары по украинским портам на Дунае, уничтожив зерновую инфраструктуру в порту Рени, который находится "через реку" от Румынии. А в порту Черноморск, который обеспечивает почти 70% экспорта украинской пшеницы в развивающиеся страны, потребуется по меньшей мере год для восстановления инфраструктуры, отметила Томас-Гринфилд.

"Мир расплачивается за варварские атаки России. Так что давайте не будем говорить об "обеих сторонах" (ряд выступавших на Совбезе стран, в том числе Китай, призывал к ответственному поведению "обе стороны" – и РФ, и Украину, на что отреагировала дипломат. – "ГОРДОН") в этом вопросе. Только одна страна использует продовольствие в качестве оружия", – отметила постпред США.

В этой связи она призвала страны ООН совместно приложить усилия, чтобы побудить РФ прекратить атаки против глобальной продовольственной безопасности, а также продолжить, расширить и полностью реализовать Черноморскую зерновую инициативу.

"Мы должны в дальнейшем привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную незаконную войну против Украины", – добавила Томас-Гринфилд.

Она указала, что Совбезу ООН "пора действовать", поскольку действия РФ превратились в насущную проблему для мировой безопасности.

"Украинскому народу нужен мир, миру нужен мир. Президент [страны-оккупанта РФ Владимир] Путин, вашему оружию давно пора замолчать. Отведите свои войска и прекратите свою брутальную агрессию", – резюмировала Томас-Гринфилд.

Томас-Гринфилд также напомнила, что 26 июля Россия "потратила время Совета Безопасности", запросив "так называемое заседание" для обсуждения "притеснений" УПЦ в Украине.

"Это иронично, учитывая, что российские войска практически разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе, обстреляв его ракетами. Объекты культурного наследия уничтожаются, и это абсолютно позорно", – подчеркнула постпред США.