Одна из атак РФ уничтожила 60 тыс. т украинского зерна. Его было достаточно, чтобы прокормить 270 тыс. человек в течение года – Томас-Гринфилд

Она назвала действия страны-оккупанта РФ жестокими и безжалостными, указав, что Украина платит "самую высокую цену".
"Атаки России имеют глобальные последствия. Это нападения на глобальные продовольственные поставки, на всех тех, кто испытывает голод, недоедание и недостаток пищи, особенно в тех частях мира, которые меньше всего могут себе это позволить", – подчеркнула представитель США.
Томас-Гринфилд обратила внимание на удары РФ по Одессе и другим портовым городам Украины, зафиксированные за последнюю неделю.
Она напомнила, что одна из российских атак (по порту Черноморск) уничтожила 60 тыс. т зерна. По словам Томас-Гринфилд, его было бы достаточно, чтобы прокормить 270 тыс. человек в течение года.
Дипломат подчеркнула, что после ударов по Одессе и Черноморску в течение двух дней, 23-го и 24 июля, Россия также наносила удары по украинским портам на Дунае, уничтожив зерновую инфраструктуру в порту Рени, который находится "через реку" от Румынии. А в порту Черноморск, который обеспечивает почти 70% экспорта украинской пшеницы в развивающиеся страны, потребуется по меньшей мере год для восстановления инфраструктуры, отметила Томас-Гринфилд.
"Мир расплачивается за варварские атаки России. Так что давайте не будем говорить об "обеих сторонах" (ряд выступавших на Совбезе стран, в том числе Китай, призывал к ответственному поведению "обе стороны" – и РФ, и Украину, на что отреагировала дипломат. – "ГОРДОН") в этом вопросе. Только одна страна использует продовольствие в качестве оружия", – отметила постпред США.
В этой связи она призвала страны ООН совместно приложить усилия, чтобы побудить РФ прекратить атаки против глобальной продовольственной безопасности, а также продолжить, расширить и полностью реализовать Черноморскую зерновую инициативу.
"Мы должны в дальнейшем привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную незаконную войну против Украины", – добавила Томас-Гринфилд.
Она указала, что Совбезу ООН "пора действовать", поскольку действия РФ превратились в насущную проблему для мировой безопасности.
"Украинскому народу нужен мир, миру нужен мир. Президент [страны-оккупанта РФ Владимир] Путин, вашему оружию давно пора замолчать. Отведите свои войска и прекратите свою брутальную агрессию", – резюмировала Томас-Гринфилд.
Томас-Гринфилд также напомнила, что 26 июля Россия "потратила время Совета Безопасности", запросив "так называемое заседание" для обсуждения "притеснений" УПЦ в Украине.
"Это иронично, учитывая, что российские войска практически разрушили Спасо-Преображенский собор в Одессе, обстреляв его ракетами. Объекты культурного наследия уничтожаются, и это абсолютно позорно", – подчеркнула постпред США.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и временно оккупированные украинские порты) и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве. Президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что уничтоженное зерно предназначалось для отправки в Китай.