В ОК "Юг" объяснили, как может выглядеть операция россиян под чужим флагом в Черном море

Российские оккупанты могут атаковать торговые суда в Черном море и в очередной раз свалить вину на Украину, предположила Гуменюк Фото: mil.ru (иллюстративное)

По мнению Гуменюк, атака может быть организована с судна, выпущенного в море самими россиянами, но под другим флагом.

"То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. Перевести вину на Украину – это классическая практика оккупантов", – отметила она.

Спикер обратила внимание, что именно так российские войска регулярно поступают и на временно оккупированных территориях.

Она пояснила, что ударить россияне могут по судну в районе Крыма. Гуменюк сообщила, что в северо-западной части Черного моря – от острова Змеиный до мыса Тарханкут в Крыму – навигация после выхода РФ из "зерновой сделки" отсутствует.

"Там, где вокруг Крымского полуострова навигация все еще продолжается. И там она достаточно оживленная. Именно там курсируют суда, в том числе и иностранные. Они завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически есть на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень древняя, еще со времен оккупации Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов, имеется", – добавила спикер.

Как пояснила Гуменюк, там Россия может прибегнуть к провокации, сымитировав "украинскую" атаку с использованием дронов – подводных или надводных, или даже ракет.

"[Оккупанты могут] спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину", – подытожила Гуменюк.

26 июля Military Media Center при Минобороны Украины предупредил, что Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из "зерновой сделки". "Россияне, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей", – сказано в сообщении.

В сводке британской разведки от 26 июля также сообщалось, что после выхода России из "зерновой сделки" Черноморский флот страны-агрессора России меняет дислокацию, готовясь к морской блокаде Украины. В частности, по данным британских разведчиков, российский корвет "Сергей Котов", находящийся в южной части Черного моря, начал патрулировать судоходную трассу между проливом Босфор и Одессой.