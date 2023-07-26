В ОК "Юг" объяснили, как может выглядеть операция россиян под чужим флагом в Черном море

По мнению Гуменюк, атака может быть организована с судна, выпущенного в море самими россиянами, но под другим флагом.
"То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. Перевести вину на Украину – это классическая практика оккупантов", – отметила она.
Спикер обратила внимание, что именно так российские войска регулярно поступают и на временно оккупированных территориях.
Она пояснила, что ударить россияне могут по судну в районе Крыма. Гуменюк сообщила, что в северо-западной части Черного моря – от острова Змеиный до мыса Тарханкут в Крыму – навигация после выхода РФ из "зерновой сделки" отсутствует.
"Там, где вокруг Крымского полуострова навигация все еще продолжается. И там она достаточно оживленная. Именно там курсируют суда, в том числе и иностранные. Они завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически есть на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень древняя, еще со времен оккупации Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов, имеется", – добавила спикер.
Как пояснила Гуменюк, там Россия может прибегнуть к провокации, сымитировав "украинскую" атаку с использованием дронов – подводных или надводных, или даже ракет.
"[Оккупанты могут] спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину", – подытожила Гуменюк.
26 июля Military Media Center при Минобороны Украины предупредил, что Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из "зерновой сделки". "Россияне, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей", – сказано в сообщении.
В сводке британской разведки от 26 июля также сообщалось, что после выхода России из "зерновой сделки" Черноморский флот страны-агрессора России меняет дислокацию, готовясь к морской блокаде Украины. В частности, по данным британских разведчиков, российский корвет "Сергей Котов", находящийся в южной части Черного моря, начал патрулировать судоходную трассу между проливом Босфор и Одессой.
17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские и оккупированные украинские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может "усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море".
В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украина не комментировала это заявление.