Оккупанты заявили об атаке надводных дронов на один из самых новых кораблей Черноморского флота РФ

"Сергей Котов", по заверениям оккупантов, 25 июля отбил атаку надводных дронов и не пострадал Фото: mil.ru

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", – сказано в сообщении минобороны РФ

Там заявили, что якобы оба надводных дрона (в РФ их называют безэкипажными катерами) были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м от "Сергея Котова".



В МО РФ утверждают, что "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач, пострадавших среди членов экипажа нет.

Украинские военные не комментировали заявления россиян об атаке на корабль ЧФ РФ.

Корвет "Сергей Котов" – один из самых новых кораблей Черноморского флота РФ. Его испытания в Черном море начались осенью 2021 года, в состав ЧФ РФ был включен 30 июля 2022 года.