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Оккупанты заявили об атаке надводных дронов на один из самых новых кораблей Черноморского флота РФ

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"Сергей Котов", по заверениям оккупантов, 25 июля отбил атаку надводных дронов и не пострадал
"Сергей Котов", по заверениям оккупантов, 25 июля отбил атаку надводных дронов и не пострадал
Фото: mil.ru

Минобороны страны-оккупанта РФ 25 июля в Telegram сообщило об атаке надводных дронов на корвет Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Эту атаку в МО РФ приписывают силам обороны Украины.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", – сказано в сообщении минобороны РФ

Там заявили, что якобы оба надводных дрона (в РФ их называют безэкипажными катерами) были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м от "Сергея Котова".

В МО РФ утверждают, что "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач, пострадавших среди членов экипажа нет.

Украинские военные не комментировали заявления россиян об атаке на корабль ЧФ РФ. 

Корвет "Сергей Котов" – один из самых новых кораблей Черноморского флота РФ. Его испытания в Черном море начались осенью 2021 года, в состав ЧФ РФ был включен 30 июля 2022 года.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля 2023 года, оккупанты в войне против Украины потеряли 18 кораблей / катеров. Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля 2022 года.

Украина с осени 2022 года работает над созданием флота морских дронов и атакует ими базу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе и отдельные корабли в акватории Черного моря. Так, 25 мая был атакован разведывательный корабль "Иван Хурс", 11 июня – разведывательный корабль "Приазовье". Минобороны РФ оба раза сообщало, что якобы атака отбита.

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, министерство обороны РФ, корабль, беспилотники, минобороны РФ, корабли, дрон-камикадзе
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