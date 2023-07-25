Оккупанты заявили об атаке надводных дронов на один из самых новых кораблей Черноморского флота РФ

"Сегодня ночью Вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", – сказано в сообщении минобороны РФ
Там заявили, что якобы оба надводных дрона (в РФ их называют безэкипажными катерами) были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 м от "Сергея Котова".
В МО РФ утверждают, что "Сергей Котов" продолжает выполнение поставленных задач, пострадавших среди членов экипажа нет.
Украинские военные не комментировали заявления россиян об атаке на корабль ЧФ РФ.
Корвет "Сергей Котов" – один из самых новых кораблей Черноморского флота РФ. Его испытания в Черном море начались осенью 2021 года, в состав ЧФ РФ был включен 30 июля 2022 года.
По данным Генштаба ВСУ на утро 25 июля 2023 года, оккупанты в войне против Украины потеряли 18 кораблей / катеров. Среди них флагман ЧФ РФ крейсер "Москва", который был подбит ВСУ 13 апреля 2022 года.
Украина с осени 2022 года работает над созданием флота морских дронов и атакует ими базу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе и отдельные корабли в акватории Черного моря. Так, 25 мая был атакован разведывательный корабль "Иван Хурс", 11 июня – разведывательный корабль "Приазовье". Минобороны РФ оба раза сообщало, что якобы атака отбита.