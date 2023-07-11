"Уровень ракетной угрозы явно повышается". В ОК "Юг" предупредили, что оккупанты вывели в Черное море подлодку с "Калибрами"

"Впоследствии активизировалась и вражеская авиация. Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Уровень ракетной угрозы явно повышается", – говорится в сообщении.

В связи с этим в командовании призвали украинцев быть внимательными к сигналам оповещения и оперативно реагировать на них.

В июне после продолжительной паузы россияне вернулись к активному использованию "Калибров", в то время как в мае преимущественно применяли для ударов крылатые ракеты воздушного базирования.

В частности, 8 июня двумя "Калибрами" россияне нанесли удар по Умани Черкасской области, ночью 14 июня атаковали четырьмя "Калибрами" Одессу с кораблей в Черном море (три ракеты были уничтожены). Шесть "Калибров" оккупанты выпустили по Киеву в ходе массированной атаки 16 июня, все они были сбиты. 19 июня над Одесской областью ВСУ сбили еще четыре "Калибра".

Утром 26 июня ВС ВСУ сообщили, что оккупанты ночью атаковали Украину тремя ракетами "Калибр", выпущенными с подводной лодки в Черном море. Две ракеты были сбиты, еще одна попала в складское помещение.

В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Львовскую область, как сообщили в Воздушных силах – 10 ракетами "Калибр" с кораблей и подлодок в Черном море. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить, но были и попадания: ракета разрушила два этажа многоквартирного дома во Львове, повреждены близлежащие жилые дома, общежития, школа. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения". На данный момент это был последний запуск "Калибров" по Украине.