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"Уровень ракетной угрозы явно повышается". В ОК "Юг" предупредили, что оккупанты вывели в Черное море подлодку с "Калибрами"

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На боевом дежурстве в Черном море находится российская подводная лодка с четырьмя "Калибрами"
На боевом дежурстве в Черном море находится российская подводная лодка с четырьмя "Калибрами"
Фото: wikipedia.org

Российские оккупанты 11 июля вывели на боевое дежурство в Черное море подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя ракетами типа "Калибр". Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг".

"Впоследствии активизировалась и вражеская авиация. Волна воздушных тревог прокатилась по территории Украины. Уровень ракетной угрозы явно повышается", – говорится в сообщении.

В связи с этим в командовании призвали украинцев быть внимательными к сигналам оповещения и оперативно реагировать на них.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid02nHo5aYX6ArEY8KcTGitst4R38M2Nf2UqZZb7sKs8Gd9kXUmVMxeWxpfQtkSRwGcJl

В июне после продолжительной паузы россияне вернулись к активному использованию "Калибров", в то время как в мае преимущественно применяли для ударов крылатые ракеты воздушного базирования.

В частности, 8 июня двумя "Калибрами" россияне нанесли удар по Умани Черкасской области, ночью 14 июня атаковали четырьмя "Калибрами" Одессу с кораблей в Черном море (три ракеты были уничтожены). Шесть "Калибров" оккупанты выпустили по Киеву в ходе массированной атаки 16 июня, все они были сбиты. 19 июня над Одесской областью ВСУ сбили еще четыре "Калибра".

Утром 26 июня ВС ВСУ сообщили, что оккупанты ночью атаковали Украину тремя ракетами "Калибр", выпущенными с подводной лодки в Черном море. Две ракеты были сбиты, еще одна попала в складское помещение.

В ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали Львовскую область, как сообщили в Воздушных силах – 10 ракетами "Калибр" с кораблей и подлодок в Черном море. Семь ракет украинской ПВО удалось сбить, но были и попадания: ракета разрушила два этажа многоквартирного дома во Львове, повреждены близлежащие жилые дома, общежития, школа. Мэр города Андрей Садовый заявил, что это "крупнейшая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала вторжения". На данный момент это был последний запуск "Калибров" по Украине.

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023-го, Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки. Игнат 7 июля отмечал, что РФ выпускает по Украине около 100 ракет в месяц.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр".

Теги: Черное море, Черноморский флот РФ, подводная лодка, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, крылатая ракета, российские оккупанты
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