Оккупанты готовят корабли и авиацию для блокирования Черного моря после выхода из "зерновой сделки" – Military Media Center

"После выхода России из "зерновой инициативы" вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей", – сказано в сообщении.
В Минобороны Украины добавили, что россияне, очевидно, таким образом практикуются в поражении гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины.
В Military Media Center подчеркнули, что российские захватчики продолжают совершенствовать систему обороны временно оккупированного Крыма, в частности армянского и перекопского направлений.
В сводке британской разведки от 26 июля также сообщалось, что после выхода России из "зерновой сделки" Черноморский флот страны-агрессора России меняет дислокацию, готовясь к морской блокаде Украины. В частности, по данным британских разведчиков, российский корвет "Сергей Котов", находящийся в южной части Черного моря, начал патрулировать судоходную трассу между проливом Босфор и Одессой.
17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море в рамках "зерновой инициативы" "фактически прекратили свое действие".
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секратарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может "усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море".
В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украинские военные не комментировали это заявление.