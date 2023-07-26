Оккупанты готовят корабли и авиацию для блокирования Черного моря после выхода из "зерновой сделки" – Military Media Center

"После выхода России из "зерновой инициативы" вооруженные силы оккупантов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. Россияне, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей", – сказано в сообщении.

В Минобороны Украины добавили, что россияне, очевидно, таким образом практикуются в поражении гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины.

В Military Media Center подчеркнули, что российские захватчики продолжают совершенствовать систему обороны временно оккупированного Крыма, в частности армянского и перекопского направлений.

В сводке британской разведки от 26 июля также сообщалось, что после выхода России из "зерновой сделки" Черноморский флот страны-агрессора России меняет дислокацию, готовясь к морской блокаде Украины. В частности, по данным британских разведчиков, российский корвет "Сергей Котов", находящийся в южной части Черного моря, начал патрулировать судоходную трассу между проливом Босфор и Одессой.