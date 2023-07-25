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ГУР показало секретный доклад Кремля, как оккупанты срывали зерновую сделку

В докладе описывается, как россияне максимально усложняли вывоз украинского зерна
В докладе описывается, как россияне максимально усложняли вывоз украинского зерна
Фото: ЕРА

Главное управление разведки Министерства обороны Украины 25 июля опубликовало закрытый доклад созданного в стране-агрессоре России "совместного координационного центра", который препятствовал действию международного соглашения по безопасному экспорту из портов Черного моря.

Документ описывает механизмы влияния и манипуляции, с помощью которых РФ тормозила работу так называемого зернового коридора.

Фото: gur.gov.ua
Фото: gur.gov.ua

Задачей "координационного центра" было максимальное снижение объемов экспорта зерна и других грузов в рамках сделки. План достижения этого был разбит на три этапа: 

  • на первом Москва приостановила в октябре-ноябре 2022 года участие в договоре, добившись падение объемов экспорта зерна с 4,2 млн т в октябре до 2,6 млн т в ноябре;
  • потом оккупанты ограничили допуск судов в порт "Южный", сократив  инспекционные команды и остановив регистрацию зерновозов. Так им удалось "эффективно сдерживать количество судов", идущих в порты Украины. В отчете зафиксировано, что тогда Киев не смог вывезти около 20 млн т грузов.
  • на третьем этапе общее снижение объемов экспортируемого продовольствия достигло 7,8 млн т.
Фото: gur.gov.ua
Фото: gur.gov.ua

Отдельные усилия технологов были направлены на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы.

"Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях", – говорится в отчете.

Фото: gur.gov.ua
Фото: gur.gov.ua

В ГУР МО, комментируя обнародованный отчет оккупантов, заявили, что в случае продления зернового соглашения, россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву соглашения – часть единого, заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.

Теги: Россия, Черное море, экспорт, ГУР Минобороны Украины, зерно, зерновой коридор
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