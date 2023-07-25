ГУР показало секретный доклад Кремля, как оккупанты срывали зерновую сделку

Документ описывает механизмы влияния и манипуляции, с помощью которых РФ тормозила работу так называемого зернового коридора.

Фото: gur.gov.ua

Задачей "координационного центра" было максимальное снижение объемов экспорта зерна и других грузов в рамках сделки. План достижения этого был разбит на три этапа:

на первом Москва приостановила в октябре-ноябре 2022 года участие в договоре, добившись падение объемов экспорта зерна с 4,2 млн т в октябре до 2,6 млн т в ноябре;

потом оккупанты ограничили допуск судов в порт "Южный", сократив инспекционные команды и остановив регистрацию зерновозов. Так им удалось "эффективно сдерживать количество судов", идущих в порты Украины. В отчете зафиксировано, что тогда Киев не смог вывезти около 20 млн т грузов.

на третьем этапе общее снижение объемов экспортируемого продовольствия достигло 7,8 млн т.

Фото: gur.gov.ua

Отдельные усилия технологов были направлены на срыв поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы.

"Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях", – говорится в отчете.

Фото: gur.gov.ua

В ГУР МО, комментируя обнародованный отчет оккупантов, заявили, что в случае продления зернового соглашения, россияне будут использовать весь накопленный "опыт" для эффективного срыва договоренностей.

"Документ свидетельствует, что все действия по срыву соглашения – часть единого, заранее разработанного плана. А целенаправленный обстрел украинской портовой инфраструктуры лишь очередной шаг в его реализации", – говорится в сообщении.