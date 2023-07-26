Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины — британская разведка

Риск интенсивных и масштабных боевых действий в ЧМ растет, считают в минобороны Великобритании ото: ЕРА

По ее данным, российский корвет "Сергей Котов" находящийся в южной части ЧМ, начал патрулировать судоходную трассу между проливом Босфор и Одессой.

"Существует реальная возможность того, что "Котов" войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению РФ, направляются в Украину", – говорится в сообщении.

Зерновая сделка, по мнению британской разведки, снизила вовлеченность Черного моря в агрессии России против Украины. Но теперь риск интенсивных и масштабных боевых действий в этом регионе растет.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 July 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RtJT97YzAT — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 26, 2023

25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может наносить удары по гражданским судам в Черном море. "Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море", – сказал он.

В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украинские военные не комментировали это заявление.