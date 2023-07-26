Черноморский флот РФ готовится к блокаде Украины — британская разведка

По ее данным, российский корвет "Сергей Котов" находящийся в южной части ЧМ, начал патрулировать судоходную трассу между проливом Босфор и Одессой.
"Существует реальная возможность того, что "Котов" войдет в состав оперативной группы по перехвату коммерческих судов, которые, по мнению РФ, направляются в Украину", – говорится в сообщении.
Зерновая сделка, по мнению британской разведки, снизила вовлеченность Черного моря в агрессии России против Украины. Но теперь риск интенсивных и масштабных боевых действий в этом регионе растет.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 26 July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 26, 2023
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/RtJT97YzAT
25 июля министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что РФ может наносить удары по гражданским судам в Черном море. "Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море", – сказал он.
В тот же день минобороны РФ сообщило об атаке на патрульный корабль "Сергей Котов" двумя безэкипажными катерами. Оккупанты утверждают, что корвет и команда не пострадали и "Котов" продолжает "выполнение поставленных задач". Украинские военные не комментировали это заявление.
17 июля в Кремле заявили, что международные договоренности о безопасном экспорте из украинских портов через Черное море "фактически прекратили свое действие".
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил генеральному секратарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.