РФ может наносить удары по гражданским кораблям в Черном море – глава МИД Великобритании

Клеверли: Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия Фото: James Cleverly / Twitter

"Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море", – заявил он.

Клеверли сказал, что его страна уведомит Совет Безопасности ООН о таком "недобросовестном" поведении РФ.

"Россия должна перестать держать мировые запасы продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению", – добавил глава МИД.