РФ может наносить удары по гражданским кораблям в Черном море – глава МИД Великобритании

"Великобритания считает, что Россия может усилить свою кампанию по уничтожению украинского экспорта продовольствия, нанося удары по гражданским судам в Черном море", – заявил он.
Клеверли сказал, что его страна уведомит Совет Безопасности ООН о таком "недобросовестном" поведении РФ.
"Россия должна перестать держать мировые запасы продовольствия в заложниках и вернуться к соглашению", – добавил глава МИД.
The UK believes that Russia may escalate its campaign to destroy Ukraine’s food exports by targeting civilian ships in the Black Sea.— James Cleverly * (@JamesCleverly) July 25, 2023
We will highlight this unconscionable behaviour at the UNSC. Russia should stop holding global food supplies hostage and return to the deal.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".
На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.