Разблокировка портов позволит Украине значительно уменьшить дефицит средств в обороне – эксперт

В РФ заявили, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное Фото: depositphotos.com

"Если мы посмотрим, как Украина финансирует сектор обороны сейчас, то за полгода у нас есть дефицит 150 млрд грн. Это официальные данные. Так что если мы разблокируем "зерновое соглашение" и трансформируем его в полноценный экспорт украинской продукции, мы в значительной степени этот дефицит снимем. Поэтому наша задача – инициировать, чтобы вместе с нашими союзниками продолжить движение транспортных коридоров из черноморских портов Украины в направлении мирового рынка через Черное море в полной мере", – подчеркнул Головко.

Он уточнил, что для обеспечения свободного судоходства нужно в первую очередь договариваться об усилении позиции НАТО, а также о предоставлении Украине дополнительных средств противоракетной обороны.

"В-третьих, нам нужны дипломатические шаги прежде всего со странами глобального Юга. Мы знаем, что до войны Китай был одним из главных потребителей украинской железной руды и напрямую заинтересован в полноценном восстановлении украинского экспорта. Также можем привлечь Южную Африку и Индию – для того чтобы они давили на Россию в позиции, что наш экспорт не является военной продукцией. Мне кажется, такой комплекс мер позволит нам, несмотря на российские угрозы, продолжить и восстановить полноценную работу наших портов", – подытожил эксперт.