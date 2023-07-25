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Разблокировка портов позволит Украине значительно уменьшить дефицит средств в обороне – эксперт

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В РФ заявили, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное
В РФ заявили, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное
Фото: depositphotos.com

Полная разблокировка портов позволит Украине значительно сократить дефицит бюджета, который достиг 150 млрд грн. Поэтому нужно усилить дипломатические переговоры с международными партнерами, прежде всего с НАТО, Китаем, а также с африканскими странами. Об этом заявил руководитель Центра политического анализа Владимир Головко в эфире "24 канала".

"Если мы посмотрим, как Украина финансирует сектор обороны сейчас, то за полгода у нас есть дефицит 150 млрд грн. Это официальные данные. Так что если мы разблокируем "зерновое соглашение" и трансформируем его в полноценный экспорт украинской продукции, мы в значительной степени этот дефицит снимем. Поэтому наша задача – инициировать, чтобы вместе с нашими союзниками продолжить движение транспортных коридоров из черноморских портов Украины в направлении мирового рынка через Черное море в полной мере", – подчеркнул Головко.

Он уточнил, что для обеспечения свободного судоходства нужно в первую очередь договариваться об усилении позиции НАТО, а также о предоставлении Украине дополнительных средств противоракетной обороны.

"В-третьих, нам нужны дипломатические шаги прежде всего со странами глобального Юга. Мы знаем, что до войны Китай был одним из главных потребителей украинской железной руды и напрямую заинтересован в полноценном восстановлении украинского экспорта. Также можем привлечь Южную Африку и Индию – для того чтобы они давили на Россию в позиции, что наш экспорт не является военной продукцией. Мне кажется, такой комплекс мер позволит нам, несмотря на российские угрозы, продолжить и восстановить полноценную работу наших портов", – подытожил эксперт.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.

Теги: Черное море, переговоры, экспорт, торговля, судоходство, морские порты Украины, зерновой коридор, Владимир Головко
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