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Адмирал ВМС США в отставке: Корабли НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном

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Продовольствие гуманитарный груз и подпадает под положения международного права, заявил Ставридис
Продовольствие – гуманитарный груз и подпадает под положения международного права, заявил Ставридис
Фото: ЕРА

После выхода России из "зернового соглашения" безопасность экспорта через Черное море может обеспечить армия НАТО. Об этом бывший верховный главнокомандующий союзными войсками Джеймс Ставридис заявил 25 июля в авторской колонке для агентства Вloomberg.

Он привел в пример, как в конце 1980-х годов во время развязанной Ираком войны в Персидском заливе США перерегистрировали на себя кувейтские нефтяные танкеры, по сути, сделав их американским имуществом. После этого они двигались с конвоем, в который иногда входили и военные суда. 

Рассуждая о возможности такого сценария для помощи Украине, Ставридис отметил, что экспортируемое продовольствие – гуманитарный груз и подпадает под положения международного права, которые защищают такие перевозки. В то же время адмирал признал, что ООН не сможет санкционировать такое решение, потому что РФ имеет в нем право вето.

"Поэтому, скорее всего, миссию возьмет на себя либо НАТО, либо "коалиция желающих" во главе с США. Очевидно, что все это будет очень сложно и рискованно. Что касается сложности, то я уверен, что НАТО (или коалиция, сформированная из США, Великобритании и их черноморских партнеров) сможет справиться с такой оборонительной военной операцией. Риск очевиден: это приведет к прямой конфронтации России и западных сторонников Украины, если не обязательно к боевым действиям. Очень важно перед началом операции публично объяснить ее замысел и масштабы, дав понять России, что мы не ищем борьбы, но сделаем все необходимое для защиты конвоев", – объяснил Ставридис возможный сценарий.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года. 

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ. Россия объявила все суда, идущие в украинские порты, законными военными целями как потенциальных перевозчиков военных грузов (Украина в ответ объявила о зеркальных мерах в отношении всех судов, идущих в российские порты) и начала массированно обстреливать инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

На 26 июля запланировано заседание совета Украина – НАТО, на котором обсудят разблокирование черноморского "зернового коридора" по просьбе Украины.

Теги: Россия, НАТО, экспорт, конвой, война России против Украины, зерновой коридор
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