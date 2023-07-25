Адмирал ВМС США в отставке: Корабли НАТО могут сопровождать суда с украинским зерном

Он привел в пример, как в конце 1980-х годов во время развязанной Ираком войны в Персидском заливе США перерегистрировали на себя кувейтские нефтяные танкеры, по сути, сделав их американским имуществом. После этого они двигались с конвоем, в который иногда входили и военные суда.

Рассуждая о возможности такого сценария для помощи Украине, Ставридис отметил, что экспортируемое продовольствие – гуманитарный груз и подпадает под положения международного права, которые защищают такие перевозки. В то же время адмирал признал, что ООН не сможет санкционировать такое решение, потому что РФ имеет в нем право вето.

"Поэтому, скорее всего, миссию возьмет на себя либо НАТО, либо "коалиция желающих" во главе с США. Очевидно, что все это будет очень сложно и рискованно. Что касается сложности, то я уверен, что НАТО (или коалиция, сформированная из США, Великобритании и их черноморских партнеров) сможет справиться с такой оборонительной военной операцией. Риск очевиден: это приведет к прямой конфронтации России и западных сторонников Украины, если не обязательно к боевым действиям. Очень важно перед началом операции публично объяснить ее замысел и масштабы, дав понять России, что мы не ищем борьбы, но сделаем все необходимое для защиты конвоев", – объяснил Ставридис возможный сценарий.