ГОРДОН
 
 
МИР

Госдума одобрила повышение призывного возраста в РФ до 30 лет. Глава комитета заявил, что закон о мобилизации написан "под большую войну", которой "попахивает"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Изменить возраст для призыва в российскую армию призывали в минобороны РФ
Изменить возраст для призыва в российскую армию призывали в минобороны РФ
Фото: EPA (архив)

Депутаты Госдумы страны-агрессора РФ во втором и третьем чтениях приняли законопроект о повышении призывного возраста в России до 30 лет.

Глава российского минобороны Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года заявлял, что Кремль хочет довести численность армии РФ до 1,5 млн военных. Он предложил изменить возраст для призыва в армию: минимальный с 18 до 21 года, а предельный с 27 до 30 лет. Президент страны-оккупанта Владимир Путин согласился с предложениями Шойгу.

В таком виде законопроект и был принят Госдумой РФ в первом чтении, отмечает "Медуза".

Ко второму чтению депутаты повысили только верхнюю планку возраста призыва, а нижнюю оставили без изменений – на уровне 18 лет.

"Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса и, для того чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция", – пояснил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Таким образом, в российскую армию с 1 января 2024 года будут призывать с 18 до 30 лет. Для этого законопроект еще должен одобрить Совет Федерации РФ, после чего его подпишет Путин.

В то же время Картаполов отчитал депутатов Госдумы, предложивших сделать исключение при мобилизации для отцов троих несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, видео опубликовано в Telegram RTVI.

"Этот закон ["О мобилизационной подготовке и мобилизации"] написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать", – заявил депутатам Картаполов.

Контекст:

21 сентября 2022 года Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Установленная штатная численность вооруженных сил РФ с 1 января 2023 года составляет 2,04 млн человек, из которых 1,151 млн человек – военнослужащие.

Теги: Россия, Владимир Путин, Госдума, Сергей Шойгу, мобилизация, призыв, Совет Федерации, законопроект, минобороны РФ, возраст
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как засолить огурцы в бочке. Проверенный рецепт "без трехдневного выкисания" с точными пропорциями соли и воды
Как засолить огурцы в бочке. Проверенный рецепт "без трехдневного выкисания" с точными пропорциями соли и воды
Галина ГРИШИНА
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег
"Моя жена пережила непростые дни". Горбунов после скандала, связанного с сериалом за 33 млн грн, заявил, что отказывается от бюджетных денег
Галина ГРИШИНА
Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород
Этот препарат уничтожит пырей, осот и еще 300 видов сорняков на вашем участке. Эксперты рассказали, чем после сбора урожая обработать огород
Галина ГРИШИНА
Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы
Мозговая показала фото женщин ее семьи по линии мамы
Матовый беж с изящным декором. Видеоурок эффектного маникюра
Матовый беж с изящным декором. Видеоурок эффектного маникюра
Как сочетать принты. Советы стилиста
Как сочетать принты. Советы стилиста
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Концерт Ани Лорак в Турции отменили по требованию украинцев
Галина ГРИШИНА
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Жижченко о Виннике: Война стала маркером. Она показала, какой ты человек
Галина ГРИШИНА
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
"Мне быть бабушкой – за честь". 37-летняя Зорий показала, как выглядят внуки 57-летнего Резникова. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
Никитюк показала вторую часть сериала, снятого после скандала с Горбуновым
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
"Продолжай сиять, девочка". Хайек показала архивное фото с Лопес
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Как избежать отеков на лице. Советы эксперта
Галина ГРИШИНА
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Эти три привычки являются причиной поврежденных волос. Эксперты рассказали, как ухаживать за волосами перед сном
Галина ГРИШИНА
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
Как хранить и когда собирать озимый чеснок. Советы огородников
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
39-летний Цукерберг получил синий пояс по джиу-джитсу накануне боя в клетке с Маском
Галина ГРИШИНА
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
"Зачем варить, если можно не варить". Как за пять минут без воды приготовить вкусную кукурузу. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (173837)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (150588)
3
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (98147)
4
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (83167)
5
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (83016)
6
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (62898)
7
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото (57827)
8
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал (50046)
 
 
 
 