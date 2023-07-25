Госдума одобрила повышение призывного возраста в РФ до 30 лет. Глава комитета заявил, что закон о мобилизации написан "под большую войну", которой "попахивает"

Изменить возраст для призыва в российскую армию призывали в минобороны РФ Фото: EPA (архив)

Глава российского минобороны Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года заявлял, что Кремль хочет довести численность армии РФ до 1,5 млн военных. Он предложил изменить возраст для призыва в армию: минимальный с 18 до 21 года, а предельный с 27 до 30 лет. Президент страны-оккупанта Владимир Путин согласился с предложениями Шойгу.

В таком виде законопроект и был принят Госдумой РФ в первом чтении, отмечает "Медуза".

Ко второму чтению депутаты повысили только верхнюю планку возраста призыва, а нижнюю оставили без изменений – на уровне 18 лет.

"Редакция проекта закона поменялась в связи с тем, что демографическая ситуация серьезная, влияет на объем мобилизационного ресурса и, для того чтобы мы не проседали, необходима именно такая редакция", – пояснил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Таким образом, в российскую армию с 1 января 2024 года будут призывать с 18 до 30 лет. Для этого законопроект еще должен одобрить Совет Федерации РФ, после чего его подпишет Путин.

В то же время Картаполов отчитал депутатов Госдумы, предложивших сделать исключение при мобилизации для отцов троих несовершеннолетних детей или детей с инвалидностью, видео опубликовано в Telegram RTVI.

"Этот закон ["О мобилизационной подготовке и мобилизации"] написан под большую войну, под общую мобилизацию. И сейчас этой большой войной уже попахивает. А мы все продолжаем искать, кого же нам оттуда убрать", – заявил депутатам Картаполов.