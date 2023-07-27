Россияне ночью нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, погиб охранник – ОВА

"Ракеты "Калибр" россияне выпустили из подлодки в акватории Черного моря. В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 года рождения", – отметил Кипер.

Помимо этого, из-за атаки со стороны противника повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

Контекст:

После 17 июля, когда страна-агрессор Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

В частности, оккупанты обстреляли Одессу в ночь на 23 июля. По последним данным МВД, погиб один и пострадало 22 человека, из них четверо – дети. Кроме Спасо-Преображенского собора УПЦ МП российский удар по Одессе повредил 25 памятников архитектуры.

Мэрия Одессы сообщила, что в результате ночной атаки врага повреждения получили более 40 зданий. Кроме того, пострадали пять дошкольных учебных заведений. По данным горсовета Одессы, Спасо-Преображенский собор может обрушиться.

Комментируя ракетный удар по Одессе, в минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в городе якобы готовились "теракты" против России.