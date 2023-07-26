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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки нанесли по Украине один ракетный и 65 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты нанесли по Украине 65 авиаударов
Оккупанты нанесли по Украине 65 авиаударов
Фото: EPA

Российские оккупанты за сутки 25 июля нанесли по Украине один ракетный и 65 авиационных ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 26 июля.

Также войска страны-агрессора РФ совершили 84 обстрела из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.

"К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid08Gk47AifqiRxRvQq2BnxVxrSbDiwpY8trQzyqRSYYkvwQJfMuwU6HJHzNm8QZcKFl

Контекст:

За год полномасштабной войны, с февраля 2022 года по февраль 2023 года, страна-агрессор Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, а также еще около 1100 ударов с использованием беспилотников. После этого были новые атаки.

В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе. В частности, в мае оккупанты атаковали Киев 17 раз

Самая массированная за последние недели ракетная атака на Украину была в ночь на 24 июня. Тогда оккупанты выпустили 40 ракет Х-101/Х-555, девять ракет Х-22, две ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ракеты Х-101/Х-555 и один "Калибр". Самая массированная за последнее время атака с помощью дронов состоялась в ночь на 20 июня. Оккупанты атаковали Украину 35 дронами Shahed, украинские военнослужащие сбили 32 из них.

После 17 июля, когда Россия отказалась от продления "зерновой инициативы", она ежедневно наносит удары по южным регионам Украины, атакует портовую и логистическую инфраструктуру.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Генштаб ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины
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