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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Число жертв российского удара по водоему в Константиновке выросло до трех, в больнице умерла девочка 2011 года рождения – Донецкая ОВА

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Оккупанты из РСЗО "Смерч" ударили кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке 24 июля
Оккупанты из РСЗО "Смерч" ударили кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке 24 июля
Фото: Поліція Донецької області / Facebook

Количество погибших в результате обстрела российскими оккупантами водоема в Константиновке Донецкой области, на берегу которого отдыхали люди, выросло до трех. Об этом 25 июля в Facebook проинформировал глава ОВА Павел Кириленко.

"В больнице умерла девочка 2011 года рождения, которую вчера ранили в Константиновке. Таким образом, в результате обстрела кассетными снарядами погибли три человека, в том числе два ребенка. Шесть человек ранены", – написал руководитель Донецкой ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/videos/305552451915672/

Оккупанты из РСЗО "Смерч" ударили кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке 24 июля около 19.00, сообщали в ОВА. В результате обстрела погиб тяжело раненый ребенок.

Утром 25 июля Кириленко сообщил о втором погибшем в результате российского обстрела. Он рассказал, что среди раненных четверо детей – девочки пяти, 11 и 12 лет и 12-летний мальчик.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

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