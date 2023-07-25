Число жертв российского удара по водоему в Константиновке выросло до трех, в больнице умерла девочка 2011 года рождения – Донецкая ОВА

Оккупанты из РСЗО "Смерч" ударили кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке 24 июля Фото: Поліція Донецької області / Facebook

"В больнице умерла девочка 2011 года рождения, которую вчера ранили в Константиновке. Таким образом, в результате обстрела кассетными снарядами погибли три человека, в том числе два ребенка. Шесть человек ранены", – написал руководитель Донецкой ОВА.

Оккупанты из РСЗО "Смерч" ударили кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке 24 июля около 19.00, сообщали в ОВА. В результате обстрела погиб тяжело раненый ребенок.

Утром 25 июля Кириленко сообщил о втором погибшем в результате российского обстрела. Он рассказал, что среди раненных четверо детей – девочки пяти, 11 и 12 лет и 12-летний мальчик.