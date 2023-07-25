Выросло число жертв вражеского обстрела Константиновки из "Смерчей", один из раненых детей в тяжелом состоянии – ОВА

"По уточненным данным по состоянию на 7.00, во время вчерашнего обстрела Константиновки два человека погибли (в том числе 10-летний мальчик, он получил ранения, несовместимые с жизнью), семь ранены (в том числе четверо детей – девочки 5, 11 и 12 лет и 12-летний мальчик)", – написал он.
По его словам, один ребенок среди раненых – в тяжелом состоянии, его доставили в соседнюю область для оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Состояние остальных детей – удовлетворительное.
Кириленко напомнил, что оккупанты обстреляли водоем, на берегу которого отдыхали люди, кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч" – "именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника".
"Очередное преступление россиян против гражданского населения, совершенное умышленно, хладнокровно и цинично. Еще раз призываю родителей вывезти детей из опасной зоны", – написал глава ОВА.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.