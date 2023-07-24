Кириленко: Оккупанты из РСЗО "Смерч" ударили кассетными боеприпасами по водоему в Константиновке, где отдыхали люди. Ранены не менее семи человек, погиб ребенок

По его словам, по меньшей мере семеро гражданских получили ранения.

"Среди раненых – четверо детей: 5-ти, 11-ти и 12-летние девочки и 11-летний мальчик. Один ребенок в тяжелом состоянии", – написал Кириленко в 20.50.

Через две минуты глава Донецкой ОВА добавил, что тяжело раненого ребенка спасти не удалось.

"[Оккупанты] били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами – именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника". Россияне в очередной раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем", – подчеркнул Кириленко.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.