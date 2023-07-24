ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Торецка ранен спасатель – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Торецк подвергся массированному обстрелу оккупантов 23 июля, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, отметили в ГСЧС
Торецк подвергся массированному обстрелу оккупантов 23 июля, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, отметили в ГСЧС
Фото: suspilne.media (иллюстративное)

Российские оккупационные войска 23 июля обстреляли подразделение ГСЧС Украины в Торецке Донецкой области, ранен спасатель. Об этом сообщается в Telegram ГСЧС 24 июля.

"Очередной циничный обстрел нашего подразделения в городе Торецк, – сказано в сообщении. – Вчера город подвергся массированному обстрелу, один из снарядов попал рядом с пожарно-спасательной частью, в результате чего получил осколочное ранение заместитель начальника 84-й государственной пожарно-спасательной части Николай Власенко. На автомобиле скорой медицинской помощи спасатель был доставлен в медучреждение, в настоящее время за его жизнь борются врачи".

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили около 227 км² территорий, сообщали в Минобороны 24 июля.

Теги: Украина, ГСЧС, Донецкая область, спасатели, обстрелы, война России против Украины, Торецк, ранение, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
  "Один раз попробуете – будете готовить каждый год". Как приготовить кабачки со вкусом шашлыка. Рецепт консервации с пикантным вкусом
Галина ГРИШИНА
"Готова праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
"Готова праздновать". Лопес накануне дня рождения снялась в нижнем белье и показала ноги на всю длину
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
Трихолог назвала аксессуары для волос, которые не приносят вред
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
"Наши дети – действительно дети войны". Жижченко рассказала, в честь кого назвала дочь Линой и о ее первом дне жизни, проведенном в укрытии
Галина ГРИШИНА
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Запеченные овощи со специями и сыром. Рецепт от эксперта
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак
Галина ГРИШИНА
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Дорофеева показала, как новый муж готовит для нее
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Сколько дней можно хранить разогретую пищу. Практические советы
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
Болгарский перец будет сладким и мясистым. Сделайте эту простую подкормку. Подробности
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
"Чем небрежнее, тем лучше". Названа самая трендовая прическа этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
"Символически". Литковская показала птицу, которая залетела в дом в день рождения ее мужа – экс-секретаря СНБО Данилюка
Галина ГРИШИНА
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Из госбюджета денег не брали". Никитюк отреагировала на скандал с Горбуновым и представила свой сериал
"Все, чего я достиг, это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Как подготовиться к удалению пушковых волос на лице. Эксперты рассказали о рисках "скандальной процедуры", которую делают голливудские звезды
Галина ГРИШИНА
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото
Жена 20-летнего защитника сборной Украины Забарного показала свадебные фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (213776)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (87259)
3
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (56716)
4
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (56280)
5
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (55252)
6
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (27291)
7
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания (20677)
8
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа (20311)
 
 
 
 