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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Дворец культуры в Часовом Яру, где был гуманитарный штаб – ОВА

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Кириленко сообщил, что Дворец культуры сгорел
Кириленко сообщил, что Дворец культуры сгорел
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты разрушили дом культуры в Часовом Яру Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram 23 июля.

"Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете кассетными боеприпасами. Произошел пожар", – написал глава ОВА.

Он заявил, что спасатели приехали на место обстрела, но вынуждены были прекратить работу, так как оккупанты не прекращали стрелять.

"Здание Дворца культуры сгорело. В нем были уничтожены незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование", – сообщил Кириленко.

По его словам, обошлось без жертв.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. 

За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.

18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, Павел Кириленко, Часов Яр
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