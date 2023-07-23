Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Дворец культуры в Часовом Яру, где был гуманитарный штаб – ОВА

"Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете кассетными боеприпасами. Произошел пожар", – написал глава ОВА.
Он заявил, что спасатели приехали на место обстрела, но вынуждены были прекратить работу, так как оккупанты не прекращали стрелять.
"Здание Дворца культуры сгорело. В нем были уничтожены незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование", – сообщил Кириленко.
По его словам, обошлось без жертв.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.