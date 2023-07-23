Оккупанты обстреляли кассетными снарядами Дворец культуры в Часовом Яру, где был гуманитарный штаб – ОВА

"Рашисты уничтожили Дворец культуры в Часовом Яру, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Оккупанты открыли огонь по городу на рассвете кассетными боеприпасами. Произошел пожар", – написал глава ОВА.

Он заявил, что спасатели приехали на место обстрела, но вынуждены были прекратить работу, так как оккупанты не прекращали стрелять.

"Здание Дворца культуры сгорело. В нем были уничтожены незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование", – сообщил Кириленко.

По его словам, обошлось без жертв.