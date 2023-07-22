Россияне применили авиабомбы в Донецкой области, за сутки в регионе погибли шесть мирных жителей – ОВА

"Накануне россияне нанесли многочисленные удары по Торецкой общине. В Нью-Йорке враг сбросил три авиабомбы – четыре человека погибли и три ранены, повреждены 16 домов и админздание. В селе Дружба погибли два ребенка, один человек ранен. Поврежден дом в Зализном", – написал Кириленко.

Помимо этого, ракетами С-300 россияне атаковали Краматорск – попали по предприятию.

На волновахском направлении враг дважды обстрелял из "Градов" Пречистовку, 21 раз из артиллерии – Угледар.

На донецком направлении в Марьинской общине под огнем противника были Красногоровка и Новомихайловка. В Кураховке повреждены четыре дома, в окрестностях общины выжжено поле пшеницы. Утром произошел артобстрел Авдеевки, там обошлось без жертв.

"На горловском направлении, кроме Торецкой общины, под обстрелами Константиновка – один человек ранен, повреждены пять многоэтажек, 30 частных домов, детсад, газопровод и водопровод. В Часовоярской общине повреждены четыре частных дома", – отметил глава ОВА.

На лисичанском направлении под обстрелами были лиманская община и Северск.