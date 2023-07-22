Россияне применили авиабомбы в Донецкой области, за сутки в регионе погибли шесть мирных жителей – ОВА

"Накануне россияне нанесли многочисленные удары по Торецкой общине. В Нью-Йорке враг сбросил три авиабомбы – четыре человека погибли и три ранены, повреждены 16 домов и админздание. В селе Дружба погибли два ребенка, один человек ранен. Поврежден дом в Зализном", – написал Кириленко.
Помимо этого, ракетами С-300 россияне атаковали Краматорск – попали по предприятию.
На волновахском направлении враг дважды обстрелял из "Градов" Пречистовку, 21 раз из артиллерии – Угледар.
На донецком направлении в Марьинской общине под огнем противника были Красногоровка и Новомихайловка. В Кураховке повреждены четыре дома, в окрестностях общины выжжено поле пшеницы. Утром произошел артобстрел Авдеевки, там обошлось без жертв.
"На горловском направлении, кроме Торецкой общины, под обстрелами Константиновка – один человек ранен, повреждены пять многоэтажек, 30 частных домов, детсад, газопровод и водопровод. В Часовоярской общине повреждены четыре частных дома", – отметил глава ОВА.
На лисичанском направлении под обстрелами были лиманская община и Северск.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Утром 18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.