Возле Дружковки ранен оператор "Німецької хвилі". В медиакомпании заявили, что оккупанты применили кассетные боеприпасы

Обстрел россияне совершили около 12.10 во время съемок тренировок украинских военных на полигоне.

Шилко доставлен в больницу, его состояние стабильное. Также поврежден автомобиль журналистов.

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки и вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли на землю, раздалось еще несколько взрывов, мы увидели, что ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами", – рассказал корреспондент "Німецької хвилі" Матиас Белингер, который был в составе съемочной группы.

Пресс-служба городской Дружковской военной администрации сообщила 22 июля, что оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Дружковскую общину.

В администрации проинформировали об обстреле, который был совершен в 15.55.

"После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Повреждены около 12 домов частного сектора", – говорится в сообщении.