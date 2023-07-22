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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возле Дружковки ранен оператор "Німецької хвилі". В медиакомпании заявили, что оккупанты применили кассетные боеприпасы

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Оператор медиакомпании госпитализирован
Оператор медиакомпании госпитализирован
Фото: EPA

Возле Дружковки Донецкой области 22 июля в результате российского обстрела кассетными боеприпасами был ранен оператор "Німецької хвилі" Евгений Шилко. Об этом медиакомпания сообщила на своем сайте.

Обстрел россияне совершили около 12.10 во время съемок тренировок украинских военных на полигоне.

Шилко доставлен в больницу, его состояние стабильное. Также поврежден автомобиль журналистов. 

"Мы снимали украинскую армию во время тренировки и вдруг услышали несколько взрывов. Мы легли на землю, раздалось еще несколько взрывов, мы увидели, что ранены. Позже украинская армия подтвердила, что нас обстреляли кассетными боеприпасами", – рассказал корреспондент "Німецької хвилі" Матиас Белингер, который был в составе съемочной группы.

Пресс-служба городской Дружковской военной администрации сообщила 22 июля, что оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Дружковскую общину.

В администрации проинформировали об обстреле, который был совершен в 15.55. 

"После попадания кассетными боеприпасами в жилой дом, по предварительным данным, ранены два жителя, которые госпитализированы в лечебное учреждение. Повреждены около 12 домов частного сектора", – говорится в сообщении.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Дружковка, журналисты, обстрелы, война России против Украины, Deutsche Welle
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