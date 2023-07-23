Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли четыре и ранены 11 мирных жителей, разрушены жилые дома, выгорело поле ячменя

"Накануне вечером россияне нанесли удары по Дружковской общине: в Софиевке – один погибший и четверо раненых, в Дружковке – трое раненых. Также в Торецком Шаховской общины один человек погиб и один ранен, выгорело поле ячменя", – отметил Кириленко.
На донецком направлении один человек погиб и один ранен в Авдеевке. В Кураховской общине повреждены две многоэтажки в Горняке, пять частных домов в Кураховке и один в Гостром. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Зоряного Марьинской общины.
"На горловском направлении в Торецкой общине ранен один человек и повреждены 20 домов в Дружбе, поврежден дом в Нью-Йорке. В Константиновке ранен один человек; также в общине повреждены два дома в Марково и один в Червоном. В Часовоярской общине повреждены два частных дома, магазин, многоэтажка и учреждение культуры", – подчеркнул глава ОВА.
На лисичанском направлении один человек ранен и поврежден дом в Северске.
Всего за минувшие сутки российские захватчики убили четырех жителей Донецкой области, еще 11 человек получили ранения.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военнослужащие сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили 210 км² территорий, сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр утром 17 июля.
18 июля в Генштабе сообщили, что российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Василевки Донецкой области.