Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли четыре и ранены 11 мирных жителей, разрушены жилые дома, выгорело поле ячменя

"Накануне вечером россияне нанесли удары по Дружковской общине: в Софиевке – один погибший и четверо раненых, в Дружковке – трое раненых. Также в Торецком Шаховской общины один человек погиб и один ранен, выгорело поле ячменя", – отметил Кириленко.

На донецком направлении один человек погиб и один ранен в Авдеевке. В Кураховской общине повреждены две многоэтажки в Горняке, пять частных домов в Кураховке и один в Гостром. Зафиксированы обстрелы Красногоровки и Зоряного Марьинской общины.

"На горловском направлении в Торецкой общине ранен один человек и повреждены 20 домов в Дружбе, поврежден дом в Нью-Йорке. В Константиновке ранен один человек; также в общине повреждены два дома в Марково и один в Червоном. В Часовоярской общине повреждены два частных дома, магазин, многоэтажка и учреждение культуры", – подчеркнул глава ОВА.

На лисичанском направлении один человек ранен и поврежден дом в Северске.

Всего за минувшие сутки российские захватчики убили четырех жителей Донецкой области, еще 11 человек получили ранения.