Россияне обстреляли оккупированные Олешки, чтобы дискредитировать ВСУ – облсовет

"Сегодня оккупационные российские войска совершили очередную провокацию, обстреляв Олешки с целью дискредитации сил обороны Украины", – написал он.

По его словам, о пострадавших пока не известно, однако информация уточняется.

Местный канал "Прожарка Олешки" опубликовал видео с последствиями обстрела.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.