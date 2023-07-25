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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли оккупированные Олешки, чтобы дискредитировать ВСУ – облсовет

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О пострадавших в Олешках пока неизвестно
О пострадавших в Олешках пока неизвестно
Фото: vgoru.org

Российские военные вечером 25 июля обстреляли временно оккупированные Олешки Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Сегодня оккупационные российские войска совершили очередную провокацию, обстреляв Олешки с целью дискредитации сил обороны Украины", – написал он.

По его словам, о пострадавших пока не известно, однако информация уточняется.

Местный канал "Прожарка Олешки" опубликовал видео с последствиями обстрела.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, захват, военные, оккупация, Херсонская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, войска, российские военные, россияне, Олешки
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