На левом берегу Херсонской области продолжается контрбатарейная борьба, силы обороны стараются вычистить территорию – Гуменюк

"Мы бы тоже очень хотели закрепиться там и чувствовать себя мощно. На самом деле сейчас идет контрбатарейная борьба, и сообщения, которые бегут впереди наших сил на левый берег, нам очень вредят. Мы стараемся вычистить ту территорию, которая потом может быть занята силами обороны без угрозы для жизни воинов, которые эти позиции будут занимать. Поэтому не надо спешить, надо дождаться, когда мы сделаем свою работу и сможем о ней отчитаться", – сказала Гуменюк.

Она также рассказала, что оккупанты продолжают насильственную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий региона.

"Они продолжают шантажировать людей фактически жизнью, поскольку оказание медицинской помощи, предоставление доступа к питьевой воде, возможности эвакуироваться из районов, которые еще страдают от наводнения, – враг пытается предоставлять все эти услуги и доступ к ним только в обмен на красные книжечки, которые называют паспортом РФ", – заявила спикер.