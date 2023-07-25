В Херсонской области – двое раненых за сутки из-за российских обстрелов

Войска страны-агрессора РФ выпустили по региону 250 снарядов из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня "Град", беспилотников, гранатометов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, систему жизнеобеспечения общеобразовательной школы и торговое помещение в Бериславском районе. Из-за российской агрессии два человека получили ранения", – сказано в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.