"Участвовали в карательных мероприятиях". СБУ установила 31 подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области

"В результате следственных действий установлены лица и сообщено о подозрении еще 31 вражескому приспешнику, вступившему в созданное агрессором "главное управление МВД Херсонской области России" на временно захваченной части региона", – говорится в сообщении.

Подозреваемые были назначены в новокаховское и олешковскон подразделения оккупационной "полиции России".

В СБУ отметили, что подбор "кадров" проводили под "кураторством" кадровых сотрудников Федеральной службы безопасности РФ.

"Находясь на "должностях", коллаборанты участвовали в карательных мероприятиях, которые проводили рашисты против участников движения сопротивления в регионе. Свои преступные действия фигуранты сопровождали массовым похищением и разграблением их частного имущества. Зафиксированы факты заключения местных жителей в российские застенки, обустроенные во временно захваченных зданиях. В застенках к людям применяли жестокие пытки и таким образом пытались склонить пострадавших к сотрудничеству. Также разоблаченные коллаборанты применяли репрессии для устрашения мирных жителей и обеспечения их "явки" на фейковом референдуме о "присоединении" региона к России", – сообщили в пресс-центре.

31 человеку заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Сейчас они скрываются на временно оккупированной территории Украины.