Наводчик российских ударов по подразделениям ВСУ в Днепропетровской области получил 8,5 года тюрьмы – СБУ

В СБУ отметили, что при вынесении приговора суд учел тот факт, что фигурант сотрудничал со следствием Фото: depositphotos.com

"Прежде всего, он пытался установить координаты баз технического обслуживания военной техники украинских защитников. Полученную развединформацию он передавал агрессору для подготовки прицельных воздушных ударов по украинским объектам. За каждое выполненное задание злоумышленник получал от рашистов денежное вознаграждение", – говорится в сообщении.

Служба безопасности задержала фигуранта в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах области весной 2023 года.

По данным следствия, житель Синельниковского района после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ по своей инициативе начал публиковать фото и видео с мест базирования сил обороны. Таким образом, он попал в поле зрения российских спецслужб, которые за деньги предложили ему сотрудничество в пользу России.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). В СБУ отметили, что при вынесении приговора суд учел тот факт, что фигурант сотрудничал со следствием.