ВСУ освободили Старомайорское. Зеленский опубликовал видео с украинскими защитниками, отвоевавшими село

"35-я бригада, а также батальон теробороны "Арей", выполняя задание, освободили село Старомайорское", – заявили военные.

Защитники на видео держали в руках украинские флаги.

"Наш юг! Наши ребята! Слава Украине!" – подписал видео Зеленский.

19 июля спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Валерий Шершень пояснял, что ударные подразделения ВСУ выполняют значительный объем боевой работы, связанной с наступательными действиями в Старомайорском и на оси Большая Новоселка Донецкой области – Старомайорское.

"Старомайорское – это прежде всего населенный пункт, возвышающийся над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы, то есть [Старомайорское] – важная господствующая точка для огневого контроля", – пояснил Шершень важность этого населенного пункта.

25 июля Шершень проинформировал, что украинские штурмовые подразделения в районе Старомайорского добились очередного успеха, продвинувшись вдоль линии фронта от 500 м и до 750 м – вглубь позиций противника.

Утром 26 июля представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что у ВСУ есть успехи в районе Старомайорского. 26 июля в вечернем обращении Зеленский заявил, что в этот день "были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте", и пообещал рассказать детали позднее.