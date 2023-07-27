ВСУ освободили Старомайорское. Зеленский опубликовал видео с украинскими защитниками, отвоевавшими село

"35-я бригада, а также батальон теробороны "Арей", выполняя задание, освободили село Старомайорское", – заявили военные.
Защитники на видео держали в руках украинские флаги.
"Наш юг! Наши ребята! Слава Украине!" – подписал видео Зеленский.
19 июля спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Валерий Шершень пояснял, что ударные подразделения ВСУ выполняют значительный объем боевой работы, связанной с наступательными действиями в Старомайорском и на оси Большая Новоселка Донецкой области – Старомайорское.
"Старомайорское – это прежде всего населенный пункт, возвышающийся над местностью. Здесь есть река Мокрые Ялы, то есть [Старомайорское] – важная господствующая точка для огневого контроля", – пояснил Шершень важность этого населенного пункта.
25 июля Шершень проинформировал, что украинские штурмовые подразделения в районе Старомайорского добились очередного успеха, продвинувшись вдоль линии фронта от 500 м и до 750 м – вглубь позиций противника.
Утром 26 июля представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев заявил, что у ВСУ есть успехи в районе Старомайорского. 26 июля в вечернем обращении Зеленский заявил, что в этот день "были очень неплохие результаты у наших ребят на фронте", и пообещал рассказать детали позднее.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении девяти населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщала 24 июля Маляр.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на утро 27 июля 2023 года, составили: около 244 270 военных убитыми, 8147 боевых бронированных машин, 4186 танков, 315 самолетов, 311 вертолетов и тысячи единиц другой техники. При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.