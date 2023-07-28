Зеленский сообщил о непубличной подготовке "весомых решений" для украинских защитников

"Наши международники готовят довольно веские решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично, чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли бы стать максимальными. Я благодарю всех, кто помогает усиливать Украину! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою", – сказал он.
Также в обращении Зеленский рассказал о своих переговорах с премьер-министром Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и о том, что утром вручил награды украинским защитникам по случаю Дня государственности Украины.
"Вручил и паспорта гражданина Украины нашим юным ребятам. Среди них – дети наших воинов, дети наших героев… Дети. Государство может и должно открыть для них абсолютно все возможности жить достойно, цивилизованно, безопасно. Жить свободно! Для каждого нового поколения украинцев и украинок. И очень верю в эти новые поколения, наших детей. И благодарен им за веру в Украину", – добавил он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас идут ожесточенные бои на востоке и юге страны.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. После этого украинские военные сообщали о деоккупации украинских территорий и освобождении 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.
За время текущего контрнаступления силы обороны Украины освободили более 227 км² территорий, сообщали 24 июля в Минобороны.