Зеленский сообщил о непубличной подготовке "весомых решений" для украинских защитников

"Наши международники готовят довольно веские решения для Украины, для наших воинов. Делаем максимум сейчас, делаем это непублично, чтобы результаты наших воинов, которые увидят все, тоже могли бы стать максимальными. Я благодарю всех, кто помогает усиливать Украину! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою", – сказал он.

Также в обращении Зеленский рассказал о своих переговорах с премьер-министром Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани и о том, что утром вручил награды украинским защитникам по случаю Дня государственности Украины.

"Вручил и паспорта гражданина Украины нашим юным ребятам. Среди них – дети наших воинов, дети наших героев… Дети. Государство может и должно открыть для них абсолютно все возможности жить достойно, цивилизованно, безопасно. Жить свободно! Для каждого нового поколения украинцев и украинок. И очень верю в эти новые поколения, наших детей. И благодарен им за веру в Украину", – добавил он.