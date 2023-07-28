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Зеленский в Киеве провел встречу с премьером Катара. Это первый визит высокого чиновника из этой страны в Украину

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Шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани первым из высоких чиновников Катара посетил Украину, отметил Зеленский
Шейх Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани первым из высоких чиновников Катара посетил Украину, отметил Зеленский
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля в Киеве провел встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Об этом проинформировал пресс-центр ОПУ.

Зеленский подчеркнул важность первого визита катарского высокого чиновника в Украину.

"Ценим этот визит и считаем его важным проявлением поддержки и солидарности Катара с нашим государством. Искренне благодарны за всю полученную от Катара помощь", – сказал президент.

Как рассказали в ОПУ, Зеленский сообщил главе правительства Катара о ежедневных ракетных ударах страны-агрессора РФ по Одессе, попытках разрушить исторический центр города, находящегося под охраной ЮНЕСКО, и гражданскую портовую инфраструктуру.

"В этом контексте стороны обсудили дальнейшие шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и продолжению безопасного функционирования "зернового коридора". Особое внимание было уделено вопросам реализации украинской формулы мира и плана восстановления Украины", – сказано в сообщении.

Указывается, что Зеленский отдельно отметил возможности для катарских инвестиционных фондов и деловых кругов участвовать в имплементации конкретных программ развития и восстановления Украины.

Контекст:

Премьер Катара прибыл с визитом в Украину 28 июля. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил по итогам встречи с Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани, что Катар выделит Украине $100 млн на восстановление в сферах медицинского обеспечения, образования, гуманитарного разминирования и другие важные социальные и гуманитарные проекты.

Теги: Украина, Катар, Владимир Зеленский, президент, визит, премьер-министр, встреча, восстановление
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