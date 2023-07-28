Зеленский в Киеве провел встречу с премьером Катара. Это первый визит высокого чиновника из этой страны в Украину

Зеленский подчеркнул важность первого визита катарского высокого чиновника в Украину.

"Ценим этот визит и считаем его важным проявлением поддержки и солидарности Катара с нашим государством. Искренне благодарны за всю полученную от Катара помощь", – сказал президент.

Как рассказали в ОПУ, Зеленский сообщил главе правительства Катара о ежедневных ракетных ударах страны-агрессора РФ по Одессе, попытках разрушить исторический центр города, находящегося под охраной ЮНЕСКО, и гражданскую портовую инфраструктуру.

"В этом контексте стороны обсудили дальнейшие шаги по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и продолжению безопасного функционирования "зернового коридора". Особое внимание было уделено вопросам реализации украинской формулы мира и плана восстановления Украины", – сказано в сообщении.

Указывается, что Зеленский отдельно отметил возможности для катарских инвестиционных фондов и деловых кругов участвовать в имплементации конкретных программ развития и восстановления Украины.