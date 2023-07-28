Катар выделит Украине $100 млн на восстановление – Шмыгаль

Шмыгаль и шейх Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани обсудили формулу мира Зеленского Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Об этом сообщил 28 июля в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

"Во время встречи мы также отметили важность возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и необходимость продолжения реализации инициативы Grain from Ukraine", – написал украинский премьер.

Главы правительств Украины и Катара, по словам Шмыгаля, подробно обсудили формулу мира, инициированную президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Спасибо Катару за готовность приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла и продолжает удерживать на своей территории", – добавил глава Кабмина Украины.

Стороны также договорились тесно сотрудничать в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

"А также создать другие специализированные рабочие группы и комиссии для наработки вопросов в разных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставок питьевой воды в тех регионах Украины, где это необходимо", – подытожил Шмыгаль.