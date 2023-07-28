Катар выделит Украине $100 млн на восстановление – Шмыгаль

Об этом сообщил 28 июля в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.
"Во время встречи мы также отметили важность возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и необходимость продолжения реализации инициативы Grain from Ukraine", – написал украинский премьер.
Главы правительств Украины и Катара, по словам Шмыгаля, подробно обсудили формулу мира, инициированную президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Спасибо Катару за готовность приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла и продолжает удерживать на своей территории", – добавил глава Кабмина Украины.
Стороны также договорились тесно сотрудничать в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.
"А также создать другие специализированные рабочие группы и комиссии для наработки вопросов в разных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставок питьевой воды в тех регионах Украины, где это необходимо", – подытожил Шмыгаль.
В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января 2023 года.
Согласно расчетам Всемирного банка на март, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.
Украине для быстрого восстановления необходимо ежегодно по $50 млрд в ближайшие пять лет, сообщал Европейский банк реконструкции и развития.