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Катар выделит Украине $100 млн на восстановление – Шмыгаль

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Шмыгаль и шейх Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани обсудили формулу мира Зеленского
Шмыгаль и шейх Мухаммад бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани обсудили формулу мира Зеленского
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Катар выделит Украине $100 млн на восстановление в сферах медицинского обеспечения, образования, гуманитарного разминирования и другие важные социальные и гуманитарные проекты.

Об этом сообщил 28 июля в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи с премьер-министром, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани.

"Во время встречи мы также отметили важность возобновления работы Черноморской зерновой инициативы и необходимость продолжения реализации инициативы Grain from Ukraine", – написал украинский премьер.

Главы правительств Украины и Катара, по словам Шмыгаля, подробно обсудили формулу мира, инициированную президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Спасибо Катару за готовность приложить посреднические усилия с целью возвращения украинских детей, которых Россия незаконно вывезла и продолжает удерживать на своей территории", – добавил глава Кабмина Украины.

Стороны также договорились тесно сотрудничать в рамках совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

"А также создать другие специализированные рабочие группы и комиссии для наработки вопросов в разных сферах: от высоких технологий и диджитализации до поставок питьевой воды в тех регионах Украины, где это необходимо", – подытожил Шмыгаль.

Контекст:

В результате войны, которую 24 февраля 2022 года начала Россия, Украина понесла ущерб на сумму более $700 млрд, сообщал Шмыгаль 3 января 2023 года.

Согласно расчетам Всемирного банка на март, для послевоенного восстановления и реконструкции Украине необходимо минимум $411 млрд.

Украине для быстрого восстановления необходимо ежегодно по $50 млрд в ближайшие пять лет, сообщал Европейский банк реконструкции и развития.

Теги: гуманитарная помощь, Катар, финансовая помощь, война России против Украины, ущерб, разминирование, Денис Шмыгаль, сотрудничество, восстановление, зерновой коридор
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