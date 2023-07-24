Пожертвования немцев для пострадавших от войны в Украине достигли рекорда за всю историю благотворительности в Германии

По его данным – это рекордная сумма помощи за историю наблюдений. Данные получены в результате собственного опроса, проведенного институтом с участием 74 донорских организаций.
"Номинально и с поправкой на инфляцию это – самая высокая сумма, когда-либо пожертвованная в Германии по случаю одной чрезвычайной ситуации, а также зафиксированная статистически", – говорится в сообщении DZI.
В институте отметили, что не считали стоимость волонтерских работ немцев, которые помогали беженцам и жертвам войны. Также в итоговую сумму не включена помощь в "натуральной форме" – товарами, жильем и т.д.
По данным DZI, предыдущий рекорд по объему экстренной помощи после катастрофы с большим количеством пострадавших был установлен почти 20 лет назад: пожертвования в Германии для жертв цунами в Юго-Восточной Азии зимой 2004 года составили € 670 млн.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию в вопросе поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину. По информации МИД ФРГ на конец марта, Германия выделила Украине более €14,2 млрд, в середине мая в ОПУ заявили, что ФРГ выделяет Украине пакет помощи на €2,7 млрд.
21 июня на открытии конференции по восстановлению Украины в Лондоне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия предоставит Украине дополнительно €381 млн гуманитарной помощи в 2023 году. По ее словам, эти средства пойдут "на все" – от генераторов до продуктов питания и палаток для тех, кто недавно стал беженцем или потерял свой дом.