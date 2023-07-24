Пожертвования немцев для пострадавших от войны в Украине достигли рекорда за всю историю благотворительности в Германии

По его данным – это рекордная сумма помощи за историю наблюдений. Данные получены в результате собственного опроса, проведенного институтом с участием 74 донорских организаций.

"Номинально и с поправкой на инфляцию это – самая высокая сумма, когда-либо пожертвованная в Германии по случаю одной чрезвычайной ситуации, а также зафиксированная статистически", – говорится в сообщении DZI.

В институте отметили, что не считали стоимость волонтерских работ немцев, которые помогали беженцам и жертвам войны. Также в итоговую сумму не включена помощь в "натуральной форме" – товарами, жильем и т.д.

По данным DZI, предыдущий рекорд по объему экстренной помощи после катастрофы с большим количеством пострадавших был установлен почти 20 лет назад: пожертвования в Германии для жертв цунами в Юго-Восточной Азии зимой 2004 года составили € 670 млн.