Объявлены лауреаты Шевченковской премии и новый состав Шевченковского комитета

Согласно документу, лауреатами премии этого года стали:
- поэтесса Екатерина Калитко – за книгу стихов "Орден молчальниц";
- участники группы "Хорея Казацкая" Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько, Сергей Охримчук – за аудиоальбом "Песни украинской революции";
- литературовед Михаил Назаренко – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792–1883" в двух частях;
- журналист Виталий Портников – за публицистические статьи и выступления последних лет;
- режиссер Ирина Цилык – за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".
Размер Шевченковской премии в этом году составляет 429 тыс. грн, говорится в указе.
В нем же президент объявил новый состав Шевченковского комитета, который будет выбирать победителя Национальной премии имени Шевченко следующие три года. 23 мая Зеленский уже утвердил руководителем комитета актера и бывшего министра культуры Евгения Нищука. Под его руководством будут работать:
- переводчик и литературный критик Дмитрий Чистяк;
- президент Ассоциации театральных критиков Украины Сергей Васильев;
- театровед и театральный критик Анна Веселовская;
- преподаватель кафедры кинорежиссуры в институте имени И. Карпенко-Карого Игорь Гайдай;
- художник, эссеист, арт-куратор Алексей Жиров (известный как Олекса Манн);
- журналист и ведущий Вадим Карпьяк;
- заведующая научно-исследовательским отделом искусства XIX – нач. ХХ веков Национального художественного музея Украины Елена Кашуба-Вольвач;
- мастер народного искусства, искусствовед Валентина Корниенко;
- поэт и прозаик Василий Кузан;
- писатель, поэт и переводчик Андрей Любка;
- вокалист группы ТНМК Олег (Фагот) Михайлюта;
- писатель, переводчица, критик Олеся Мудрак-Ковалив;
- актриса Иванна Сахно (уроженка Киева, работает в США);
- президент Национальной академии искусств Украины Виктор Сидоренко;
- художественный руководитель Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины Владимир Сиренко;
- композитор Богдана Фроляк;
- руководитель Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи;
- солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко Анжелина Швачка.
Контекст:
Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году. Традиционно лауреатов премии объявляют 9 марта, в день рождения Шевченко.
Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В марте 2023-го члены комитета вместе с его главой сложили полномочия. Они заявили, что срок полномочий их состава комитета составляет три года и закончился с вручением премии 2022 года, поэтому они не видят возможности продолжать работу.
Этому предшествовал скандал, когда лауреатов премии не объявили 9 марта, как это делалось каждый год. В комитете объяснили, что хотели расширить премию дополнительной номинацией и перенести объявление на 22 мая. Но в итоге уже 11 марта комитет премии объявил лауреатов в пяти номинациях. Не были названы победители в номинациях "Визуальные искусства" и "Театральное искусство".