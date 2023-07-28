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КУЛЬТУРА

Объявлены лауреаты Шевченковской премии и новый состав Шевченковского комитета

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Размер премии в этом году составляет 429 тыс. грн
Размер премии в этом году составляет 429 тыс. грн
Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Президент Владимир Зеленский объявил лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за 2023 год и утвердил новый состав Шевченковского комитета. Соответствующий указ опубликован 28 июля.

Согласно документу, лауреатами премии этого года стали:

  • поэтесса Екатерина Калитко – за книгу стихов "Орден молчальниц";
  • участники группы "Хорея Казацкая" Тарас Компаниченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крысько, Сергей Охримчук – за аудиоальбом "Песни украинской революции";
  • литературовед Михаил Назаренко – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792–1883" в двух частях;
  • журналист Виталий Портников – за публицистические статьи и выступления последних лет;
  • режиссер Ирина Цилык – за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".

Размер Шевченковской премии в этом году составляет 429 тыс. грн, говорится в указе.

В нем же президент объявил новый состав Шевченковского комитета, который будет выбирать победителя Национальной премии имени Шевченко следующие три года. 23 мая Зеленский уже утвердил руководителем комитета актера и бывшего министра культуры Евгения Нищука. Под его руководством будут работать: 

  • переводчик и литературный критик Дмитрий Чистяк;
  • президент Ассоциации театральных критиков Украины Сергей Васильев;
  • театровед и театральный критик Анна Веселовская;
  • преподаватель кафедры кинорежиссуры в институте имени И. Карпенко-Карого Игорь Гайдай;
  • художник, эссеист, арт-куратор Алексей Жиров (известный как Олекса Манн);
  • журналист и ведущий Вадим Карпьяк;
  • заведующая научно-исследовательским отделом искусства XIX – нач. ХХ веков Национального художественного музея Украины Елена Кашуба-Вольвач;
  • мастер народного искусства, искусствовед Валентина Корниенко;
  • поэт и прозаик Василий Кузан;
  • писатель, поэт и переводчик Андрей Любка;
  • вокалист группы ТНМК Олег (Фагот) Михайлюта;
  • писатель, переводчица, критик Олеся Мудрак-Ковалив;
  • актриса Иванна Сахно (уроженка Киева, работает в США);
  • президент Национальной академии искусств Украины Виктор Сидоренко;
  • художественный руководитель Национального заслуженного академического симфонического оркестра Украины Владимир Сиренко;
  • композитор Богдана Фроляк;
  • руководитель Киевского международного кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи;
  • солистка Национального академического театра оперы и балета Украины имени Т.Г. Шевченко Анжелина Швачка.
Контекст:

Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году. Традиционно лауреатов премии объявляют 9 марта, в день рождения Шевченко.

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В марте 2023-го члены комитета вместе с его главой сложили полномочия. Они заявили, что срок полномочий их состава комитета составляет три года и закончился с вручением премии 2022 года, поэтому они не видят возможности продолжать работу.

Этому предшествовал скандал, когда лауреатов премии не объявили 9 марта, как это делалось каждый год. В комитете объяснили, что хотели расширить премию дополнительной номинацией и перенести объявление на 22 мая. Но в итоге уже 11 марта комитет премии объявил лауреатов в пяти номинациях. Не были названы победители в номинациях "Визуальные искусства" и "Театральное искусство".

Теги: Евгений Нищук, Шевченковская премия, указ, Владимир Зеленский
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