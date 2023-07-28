Объявлены лауреаты Шевченковской премии и новый состав Шевченковского комитета

Согласно документу, лауреатами премии этого года стали:

Размер Шевченковской премии в этом году составляет 429 тыс. грн, говорится в указе.

В нем же президент объявил новый состав Шевченковского комитета, который будет выбирать победителя Национальной премии имени Шевченко следующие три года. 23 мая Зеленский уже утвердил руководителем комитета актера и бывшего министра культуры Евгения Нищука. Под его руководством будут работать:

Контекст:

Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году. Традиционно лауреатов премии объявляют 9 марта, в день рождения Шевченко.

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В марте 2023-го члены комитета вместе с его главой сложили полномочия. Они заявили, что срок полномочий их состава комитета составляет три года и закончился с вручением премии 2022 года, поэтому они не видят возможности продолжать работу.

Этому предшествовал скандал, когда лауреатов премии не объявили 9 марта, как это делалось каждый год. В комитете объяснили, что хотели расширить премию дополнительной номинацией и перенести объявление на 22 мая. Но в итоге уже 11 марта комитет премии объявил лауреатов в пяти номинациях. Не были названы победители в номинациях "Визуальные искусства" и "Театральное искусство".