В Украине впервые не объявили лауреатов Шевченковской премии. В ОПУ и комитете объяснили почему

Глава комитета премии Юрий Макаров 10 марта в своем Facebook заявил, что объявление победителей решили перенести на 22 мая – день перезахоронения Шевченко.
Он объяснил, что в соревновании имеют право участвовать произведения, опубликованные не позднее, чем за полгода до подачи. Таким образом, в конкурсе представлены работы, созданные до начала полномасштабной войны.
"Получается, главная премия страны не в полной мере выполняет свое основное предназначение: фиксировать тенденции развития национальной культуры, служить ориентиром художественному сообществу относительно актуальных направлений креативного поиска", – написал Макаров.
В связи с этим комитет решил объявить прием заявок на участие дополнительной номинации – "За вклад в победу". Эта премия устанавливается на время действия военного положения.
Такое решение поддержал и президент Украины Владимир Зеленский, говорится на сайте Офиса президента.
"Я полностью поддерживаю. Важно не потерять людей, которые столько всего сделали во время войны. Важно показать этим людям, что все видят и отмечают произведения, созданные во время войны, а также их авторов", – сказал Зеленский.
Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году.
Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.