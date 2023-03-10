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КУЛЬТУРА

В Украине впервые не объявили лауреатов Шевченковской премии. В ОПУ и комитете объяснили почему

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Объявление победителей премии решили перенести на 22 мая день перезахоронения Шевченко
Объявление победителей премии решили перенести на 22 мая – день перезахоронения Шевченко
Фото: EPA

В Украине вчера, 9 марта, должны были объявить лауреатов Шевченковской премии. Однако впервые в истории независимой Украины этого не произошло.

Глава комитета премии Юрий Макаров 10 марта в своем Facebook заявил, что объявление победителей решили перенести на 22 мая – день перезахоронения Шевченко.

Он объяснил, что в соревновании имеют право участвовать произведения, опубликованные не позднее, чем за полгода до подачи. Таким образом, в конкурсе представлены работы, созданные до начала полномасштабной войны.

"Получается, главная премия страны не в полной мере выполняет свое основное предназначение: фиксировать тенденции развития национальной культуры, служить ориентиром художественному сообществу относительно актуальных направлений креативного поиска", – написал Макаров.

В связи с этим комитет решил объявить прием заявок на участие дополнительной номинации – "За вклад в победу". Эта премия устанавливается на время действия военного положения.

Такое решение поддержал и президент Украины Владимир Зеленский, говорится на сайте Офиса президента.

"Я полностью поддерживаю. Важно не потерять людей, которые столько всего сделали во время войны. Важно показать этим людям, что все видят и отмечают произведения, созданные во время войны, а также их авторов", – сказал Зеленский.

Контекст:

Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году.

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, культура, конкурс, премия, Шевченковская премия, Юрий Макаров, Владимир Зеленский, комитет, украинец, награды, награда
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