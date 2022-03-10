"Нужно придерживаться наших традиций". Зеленский подписал приказ о присуждении Шевченковской премии

Премию присудили:
Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в этом году установили на уровне 397 тыс. грн каждая.
"Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, отмечающей самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры. Я считаю, что во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу, нужно соблюдать наши традиции. Не изменять им. Чтобы мы сохранили все наше, украинское полностью, пока идем к победе. Пока идем в мир", – отметил президент в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.
Зеленский добавил, что с нетерпением ждет возможности встретиться с лауреатами, но уже после победы Украины.
Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году.
Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.