"Нужно придерживаться наших традиций". Зеленский подписал приказ о присуждении Шевченковской премии

Шевченковская премия была учреждена в 1961 году Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Премию присудили:

Екатерине Горностай, режиссеру – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля";

Джорджу Грабовичу, литературоведу, гражданину США – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм";

Тамаре Дуде, писательнице – за роман "Дочь";

Никите Кадану, художнику – за персональную выставку "Камень бьет камень";

Николаю Рябчуку, писателю – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";

Тиберию Сильваши, художнику – за инсталляцию "Крылья";

Тамаре Труновий, режиссере-постановнице, Наталье Ворожбит, автору пьесы, Юрию Ларионову, художнику-сценографу, Андрею Исаенко и Валерии Ходос, актерам – за спектакль "Плохие дороги".

Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в этом году установили на уровне 397 тыс. грн каждая.

"Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, отмечающей самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры. Я считаю, что во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу, нужно соблюдать наши традиции. Не изменять им. Чтобы мы сохранили все наше, украинское полностью, пока идем к победе. Пока идем в мир", – отметил президент в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Зеленский добавил, что с нетерпением ждет возможности встретиться с лауреатами, но уже после победы Украины.