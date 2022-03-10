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"Нужно придерживаться наших традиций". Зеленский подписал приказ о присуждении Шевченковской премии

Шевченковская премия была учреждена в 1961 году
Шевченковская премия была учреждена в 1961 году
Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 9 марта, в день рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко, подписал указ о присуждении Национальной премии имени Шевченко.

Премию присудили:

  • Екатерине Горностай, режиссеру – за полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля";
  • Джорджу Грабовичу, литературоведу, гражданину США – за цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм";
  • Тамаре Дуде, писательнице – за роман "Дочь";
  • Никите Кадану, художнику – за персональную выставку "Камень бьет камень";
  • Николаю Рябчуку, писателю – за книгу "Лексикон националиста и другие эссе";
  • Тиберию Сильваши, художнику – за инсталляцию "Крылья";
  • Тамаре Труновий, режиссере-постановнице, Наталье Ворожбит, автору пьесы, Юрию Ларионову, художнику-сценографу, Андрею Исаенко и Валерии Ходос, актерам – за спектакль "Плохие дороги".

Размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в этом году установили на уровне 397 тыс. грн каждая.

"Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, отмечающей самый весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры. Я считаю, что во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу, нужно соблюдать наши традиции. Не изменять им. Чтобы мы сохранили все наше, украинское полностью, пока идем к победе. Пока идем в мир", – отметил президент в обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.

Зеленский добавил, что с нетерпением ждет возможности встретиться с лауреатами, но уже после победы Украины.

Контекст:

Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году.

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Тарас Шевченко, Шевченковская премия, Владимир Зеленский, Екатерина Горностай
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