Оглашен короткий список номинантов на Шевченковскую премию 2022 года

В короткий список конкурса по семи номинациям прошли следующие авторы:

Литература

Литературоведение и искусствоведение

Публицистика, журналистика

Музыкальное искусство

Визуальные искусства

Киноискусство

Театральное искусство

Лауреатов объявят 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

Контекст:

Шевченковская премия – наиболее почетная творческая награда Украины, вручается с 1962 года.

Окончательное решение о присуждении премии и размере вознаграждения принимает президент Украины на основании предложений Шевченковского комитета. В 2019-м и 2020 годах лауреатам выплатили 200 тыс. грн. В 2021 году размер премии вырос до 240 тыс. грн, а в список номинаций добавили "литературоведение и искусствоведение".

В 2019 году президент обновил состав комитета, в который входят 18 деятелей культуры и искусства. Возглавляет его главный редактор телевидения Общественного вещателя Юрий Макаров.