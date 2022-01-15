Оглашен короткий список номинантов на Шевченковскую премию 2022 года

В короткий список конкурса по семи номинациям прошли следующие авторы:
Литература
- Дуда Тамара Анатольевна (Тамара Горіха Зерня). Роман "Дочка";
- Нечитайло (Осока) Сергей Александрович. Книга прозы "Три линии для Марии";
- Пузий Владимир Константинович (Владимир Аренев). Книга прозы "Заклятый меч, или Голос крови";
- Херсонский Борис Григорьевич. Книги стихов "Поклониться дереву", "Сталина не было".
Литературоведение и искусствоведение
- Горбачев Дмитрий Емельянович. Книга "Рыцари голодного Ренессанса";
- Грабович Григорий Юльевич (США). Цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм";
- Кашуба-Вольвач Елена Дмитриевна. Выставочный проект "Александр Богомазов: творческая лаборатория";
- Ложкина Алиса Вячеславовна. Книга "Перманентная революция. Искусство Украины ХХ – начала ХХІ ст.".
Публицистика, журналистика
- Бондарь Андрей Владимирович. Книга "Лакомства для Медора";
- Рябчук Николай Юрьевич. Книга "Лексикон националиста и другие эссе".
Музыкальное искусство
- Винницкая Ярина Владимировна, Лынив Оксана Ярославовна, Чекун Доминика Никифорова, Небесный Иван Васильевич. Концерт-визитка "Ковчег Украина";
- Шпудейко Олег Владимирович. Альбом Madrigals.
Визуальные искусства
- Кадан Никита Викторович. Персональная выставка "Камень бьет камень";
- Сильваши Тиберий Иосифович. Инсталляция "Крылья".
Киноискусство
- Горлова Алина Эдуардовна. Документальный фильм "Этот дождь никогда не кончится";
- Горностай Екатерина Павловна. Полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля".
Театральное искусство
- Трунова Тамара Викторовна, Ворожбит Наталья Анатольевна, Ларионов Юрий Александрович, Исаенко Андрей Николаевич, Ходос Валерия Игоревна. Спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии;
- Урывский Иван Сергеевич, Богомазов Петр Дмитриевич, Ступка Остап Богданович, Форманчук Александр Иванович. Спектакль "Пер Гюнт" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.
Лауреатов объявят 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.
Контекст:
Шевченковская премия – наиболее почетная творческая награда Украины, вручается с 1962 года.
Окончательное решение о присуждении премии и размере вознаграждения принимает президент Украины на основании предложений Шевченковского комитета. В 2019-м и 2020 годах лауреатам выплатили 200 тыс. грн. В 2021 году размер премии вырос до 240 тыс. грн, а в список номинаций добавили "литературоведение и искусствоведение".
В 2019 году президент обновил состав комитета, в который входят 18 деятелей культуры и искусства. Возглавляет его главный редактор телевидения Общественного вещателя Юрий Макаров.