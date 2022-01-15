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КУЛЬТУРА

Оглашен короткий список номинантов на Шевченковскую премию 2022 года

Лауреатов премии объявят 9 марта, в день рождения Шевченко
Лауреатов премии объявят 9 марта, в день рождения Шевченко
Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко объявил шорт-лист номинантов премии 2022 года. Перечень опубликован на сайте комитета.

В короткий список конкурса по семи номинациям прошли следующие авторы:

Литература

  • Дуда Тамара Анатольевна (Тамара Горіха Зерня). Роман "Дочка";
  • Нечитайло (Осока) Сергей Александрович. Книга прозы "Три линии для Марии";
  • Пузий Владимир Константинович (Владимир Аренев). Книга прозы "Заклятый меч, или Голос крови";
  • Херсонский Борис Григорьевич. Книги стихов "Поклониться дереву", "Сталина не было".

Литературоведение и искусствоведение

  • Горбачев Дмитрий Емельянович. Книга "Рыцари голодного Ренессанса";
  • Грабович Григорий Юльевич (США). Цикл статей "Переосмысливая Павла Тычину – переосмысливая украинский модернизм";
  • Кашуба-Вольвач Елена Дмитриевна. Выставочный проект "Александр Богомазов: творческая лаборатория";
  • Ложкина Алиса Вячеславовна. Книга "Перманентная революция. Искусство Украины ХХ – начала ХХІ ст.".

Публицистика, журналистика

  • Бондарь Андрей Владимирович. Книга "Лакомства для Медора";
  • Рябчук Николай Юрьевич. Книга "Лексикон националиста и другие эссе".

Музыкальное искусство

  • Винницкая Ярина Владимировна, Лынив Оксана Ярославовна, Чекун Доминика Никифорова, Небесный Иван Васильевич. Концерт-визитка "Ковчег Украина";
  • Шпудейко Олег Владимирович. Альбом Madrigals.

Визуальные искусства

  • Кадан Никита Викторович. Персональная выставка "Камень бьет камень";
  • Сильваши Тиберий Иосифович. Инсталляция "Крылья".

Киноискусство

  • Горлова Алина Эдуардовна. Документальный фильм "Этот дождь никогда не кончится";
  • Горностай Екатерина Павловна. Полнометражный игровой фильм "Стоп-Земля".

Театральное искусство

  • Трунова Тамара Викторовна, Ворожбит Наталья Анатольевна, Ларионов Юрий Александрович, Исаенко Андрей Николаевич, Ходос Валерия Игоревна. Спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии;
  • Урывский Иван Сергеевич, Богомазов Петр Дмитриевич, Ступка Остап Богданович, Форманчук Александр Иванович. Спектакль "Пер Гюнт" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Лауреатов объявят 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

Контекст:

Шевченковская премия – наиболее почетная творческая награда Украины, вручается с 1962 года.

Окончательное решение о присуждении премии и размере вознаграждения принимает президент Украины на основании предложений Шевченковского комитета. В 2019-м и 2020 годах лауреатам выплатили 200 тыс. грн. В 2021 году размер премии вырос до 240 тыс. грн, а в список номинаций добавили "литературоведение и искусствоведение".

В 2019 году президент обновил состав комитета, в который входят 18 деятелей культуры и искусства. Возглавляет его главный редактор телевидения Общественного вещателя Юрий Макаров.

Теги: искусство, театр, культура, фильм, выставка, премия, книги, Шевченковская премия, Борис Херсонский, награды, спектакль, награда, Наталка Ворожбит, Екатерина Горностай
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