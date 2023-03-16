Члены Шевченковского комитета сложили полномочия, так и не объявив всех лауреатов

В 2023 году впервые за много лет лауреатов премии не объявили 9 марта Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Решение уйти члены комитета приняли после того, как получили предложение дополнить премию новыми номинациями, которые учитывают произведения, созданные после 24 февраля 2022 года, говорится в заявлении.

Его авторы согласны, что нужно учитывать творческий вклад деятелей искусства в приближение победы, но не согласны с "поспешным" расширением списка номинаций. Действующее положение о премии предусматривает, что номинированными могут быть произведения, обнародованные за последние пять лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание Национальной премии, отмечают они.

"На сегодняшний день, когда уже определены победители, когда страна ждет указ и объявление имен, такие изменения выглядят непродуманными и деструктивными. Появление новых номинаций или другие неожиданные изменения в положении к награждению уже определенных победителей подвешивает доверие к премии как высшего знака отличия за произведения литературы и искусства в независимой Украине", – написано в заявлении.

Документ подписали Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипольский, Римма Зюбина, Алла Мазур, Люба Морозова, Виктор Плоскина, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский и Евгений Стасиневич. Они подчеркнули, что срок полномочий нынешнего состава комитета составляет три года и закончился с вручением премии 2022 года, поэтому они не видят возможности продолжать работу.

13 марта глава комитета Шевченковско премии Юрий Макаров также объявил об отставке. Именно он выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу".

По его словам, 9 марта это предложение поддержал Офис президента, который задержал обнародование результатов конкурса 2023 года с целью объявить победителей всех вместе 22 мая.