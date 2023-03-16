Члены Шевченковского комитета сложили полномочия, так и не объявив всех лауреатов

Решение уйти члены комитета приняли после того, как получили предложение дополнить премию новыми номинациями, которые учитывают произведения, созданные после 24 февраля 2022 года, говорится в заявлении.
Его авторы согласны, что нужно учитывать творческий вклад деятелей искусства в приближение победы, но не согласны с "поспешным" расширением списка номинаций. Действующее положение о премии предусматривает, что номинированными могут быть произведения, обнародованные за последние пять лет, но не позднее чем за полгода до их выдвижения на соискание Национальной премии, отмечают они.
"На сегодняшний день, когда уже определены победители, когда страна ждет указ и объявление имен, такие изменения выглядят непродуманными и деструктивными. Появление новых номинаций или другие неожиданные изменения в положении к награждению уже определенных победителей подвешивает доверие к премии как высшего знака отличия за произведения литературы и искусства в независимой Украине", – написано в заявлении.
Документ подписали Дмитрий Богомазов, Владимир Войтенко, Майя Гарбузюк, Тамара Гундорова, Ростислав Держипольский, Римма Зюбина, Алла Мазур, Люба Морозова, Виктор Плоскина, Юлия Синькевич, Ирина Славинская, Остап Сливинский и Евгений Стасиневич. Они подчеркнули, что срок полномочий нынешнего состава комитета составляет три года и закончился с вручением премии 2022 года, поэтому они не видят возможности продолжать работу.
13 марта глава комитета Шевченковско премии Юрий Макаров также объявил об отставке. Именно он выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу".
По его словам, 9 марта это предложение поддержал Офис президента, который задержал обнародование результатов конкурса 2023 года с целью объявить победителей всех вместе 22 мая.
Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году. Традиционно лауреатов премии объявляют 9 марта, в день рождения Шевченко.
Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.
В 2023 году впервые за много лет лауреатов премии не объявили 9 марта. В комитете объяснили, что поскольку в соревновании имеют право участвовать произведения, опубликованные не позднее, чем за полгода до подачи, то в нем не смогли поучаствовать работы, созданные уже после полномасштабного вторжения.
В связи с этим комитет решил объявить прием заявок на участие в дополнительной номинации – "За вклад в победу", а объявление лауреатов перенести на 22 мая – день захоронения Шевченко.
Однако уже 11 марта комитет премии объявил лауреатов пяти номинаций. Не были объявлены победители в номинациях "Визуальные искусства" и "Театральное искусство".