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КУЛЬТУРА

Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2023 года

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Традиционно победителей Шевченковской премии объявляют 9 марта
Традиционно победителей Шевченковской премии объявляют 9 марта
Фото: Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка / Facebook

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 11 марта объявил лауреатов конкурса.

15 февраля 2023 года комитет провел заседание и голосование, определившее победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство".

По результатам конкурса комитет подготовил и внес президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего указа президента Украины.

Победителями стали:

  • Калитко Екатерина Александровна, поэтесса – за книгу стихов "Орден молчальниц";
  • Компаниченко Тарас Викторович, Бережнюк Максим Павлович, Данилейко Северин Владимирович, Крысько Ярослав Андреевич, Охримчук Сергей Михайлович, исполнители группы "Хорея Казацкая" – за аудиоальбом "Песни Украинской революции";
  • Назаренко Михаил Иосифович, литературовед – за книгу "Кроме "Кобзаря". Антология украинской литературы. 1792–1883" в двух частях;
  • Портников Виталий Эдуардович, журналист – за публицистические статьи и выступления последних лет;
  • Цилик Ирина Андреевна, режиссер – за документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин".
https://www.facebook.com/knpu.gov/posts/pfbid02JAnLHogVtSNMcsm3d7f3qXSP6v3i1dqu1trkQ3GEGLSGSpyAURTvRV7nB4J8Zashl

Контекст:

Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году.

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 2023 году впервые за много лет лауреатов премии не объявили 9 марта – в день рождения Шевченко. В комитете объяснили, что поскольку в соревновании имеют право участвовать произведения, опубликованные не позднее, чем за полгода до подачи, то в нем не смогли поучаствовать работы, созданные уже после полномасштабного вторжения.

В связи с этим комитет решил объявить прием заявок на участие дополнительной номинации – "За вклад в победу", а объявление лауреатов перенести на 22 мая – день захоронения Шевченко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: литература, Украина, кино, музыка, конкурс, премия, Шевченковская премия, комитет
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