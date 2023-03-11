Стали известны лауреаты Шевченковской премии 2023 года

15 февраля 2023 года комитет провел заседание и голосование, определившее победителей в номинациях "Литература", "Публицистика, журналистика", "Литературоведение и искусствоведение", "Музыкальное искусство", "Киноискусство".

По результатам конкурса комитет подготовил и внес президенту Украины представление о присуждении Национальной премии и проект соответствующего указа президента Украины.

Победителями стали:

Контекст:

Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году.

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 2023 году впервые за много лет лауреатов премии не объявили 9 марта – в день рождения Шевченко. В комитете объяснили, что поскольку в соревновании имеют право участвовать произведения, опубликованные не позднее, чем за полгода до подачи, то в нем не смогли поучаствовать работы, созданные уже после полномасштабного вторжения.

В связи с этим комитет решил объявить прием заявок на участие дополнительной номинации – "За вклад в победу", а объявление лауреатов перенести на 22 мая – день захоронения Шевченко.