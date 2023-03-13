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КУЛЬТУРА

Глава комитета Шевченковской премии Макаров подал в отставку

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Макаров: Поскольку я невольно выступил "возбудителем" конфликтов в команде и возмущения неравнодушных граждан, не вижу другого выхода, как сложить полномочия
Макаров: Поскольку я невольно выступил "возбудителем" конфликтов в команде и возмущения неравнодушных граждан, не вижу другого выхода, как сложить полномочия
Фото: Анастасія Мантач / suspilne.media

Глава комитета Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров подал в отставку. Об этом он написал в Facebook.

Причиной этого решения стал скандал вокруг премии, связанный с несвоевременным объявлением ее результатов, а также идеей создать дополнительную номинацию.

Макаров напомнил, что несколько дней назад в качестве главы комитета он выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу".

"Я исходил из того, что в этом году комитет не счел возможным присудить награду в двух номинациях, а между тем с начала полномасштабной войны появилось невероятное, невообразимое количество художественных произведений, проектов и явлений, которые делаются на энтузиазме и в буквальном смысле приближают нашу победу", – написал он.

По его словам, 9 марта это предложение поддержал Офис президента, который задержал обнародование результатов конкурса 2023 года с целью объявить победителей всех вместе 22 мая.

Однако, заявил Макаров, желание отдать дань уважения деятелям искусства, которые "поднимают украинскую культуру на принципиально новый уровень", натолкнулось на "агрессивное непонимание".

"Многие уважаемые представители художественного сообщества и неравнодушные граждане восприняли этот шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить "своих" выдвиженцев или умалить вес уже определенных лауреатов. Активная часть общества убеждена, что я выполняю чей-то заказ, отрабатываю, прогибаюсь и т.п.", – рассказал он.

Кроме того, по словам Макарова, его инициатива также не нашла поддержку среди коллег, членов комитета премии, которые считают, что она приведет "к девальвации высшей государственной награды".

"Поскольку я невольно выступил "возбудителем" никому не нужных конфликтов в команде и, к сожалению, значительно шире, возмущения неравнодушных граждан, после долгих раздумий не вижу другого выхода, как сложить полномочия председателя и члена комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко... Ухожу с этой почетной должности с ощущением того, что наш предыдущий совместный труд как-то способствовал укреплению и обновлению отечественной культуры", – написал Макаров.

https://www.facebook.com/yuri.makarov.7/posts/pfbid02D114oBrT2vmkpDZdV951YSMDneXi2JsAxnM7fZ8PNdaUMVfX8gRSrqS92uCj2qtql

Контекст:

Шевченковская премия – государственная награда Украины в гуманитарной сфере, наивысшее творческое отличие за весомый вклад в развитие культуры и искусства. Названа в честь украинского поэта и художника Тараса Шевченко. Учреждена в 1961 году. Традиционно лауреатов премии объявляют 9 марта, в день рождения Шевченко. 

Решение о присуждении премии принимает президент Украины на основании предложений комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

В 2023 году впервые за много лет лауреатов премии не объявили 9 марта. В комитете объяснили, что поскольку в соревновании имеют право участвовать произведения, опубликованные не позднее, чем за полгода до подачи, то в нем не смогли поучаствовать работы, созданные уже после полномасштабного вторжения.

В связи с этим комитет решил объявить прием заявок на участие дополнительной номинации – "За вклад в победу", а объявление лауреатов перенести на 22 мая – день захоронения Шевченко.

Однако уже 11 марта комитет премии объявил лауреатов пяти номинаций. Не были объявлены победители в номинациях "Визуальные искусства" и "Театральное искусство".

Теги: культура, премия, Шевченковская премия, Юрий Макаров, отставка, увольнение, Офис президента Украины
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