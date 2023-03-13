Глава комитета Шевченковской премии Макаров подал в отставку

Макаров: Поскольку я невольно выступил "возбудителем" конфликтов в команде и возмущения неравнодушных граждан, не вижу другого выхода, как сложить полномочия Фото: Анастасія Мантач / suspilne.media

Причиной этого решения стал скандал вокруг премии, связанный с несвоевременным объявлением ее результатов, а также идеей создать дополнительную номинацию.

Макаров напомнил, что несколько дней назад в качестве главы комитета он выступил с инициативой дополнить список номинаций дополнительными премиями "За вклад в победу".

"Я исходил из того, что в этом году комитет не счел возможным присудить награду в двух номинациях, а между тем с начала полномасштабной войны появилось невероятное, невообразимое количество художественных произведений, проектов и явлений, которые делаются на энтузиазме и в буквальном смысле приближают нашу победу", – написал он.

По его словам, 9 марта это предложение поддержал Офис президента, который задержал обнародование результатов конкурса 2023 года с целью объявить победителей всех вместе 22 мая.

Однако, заявил Макаров, желание отдать дань уважения деятелям искусства, которые "поднимают украинскую культуру на принципиально новый уровень", натолкнулось на "агрессивное непонимание".

"Многие уважаемые представители художественного сообщества и неравнодушные граждане восприняли этот шаг как политическую спекуляцию, попытки власти назначить "своих" выдвиженцев или умалить вес уже определенных лауреатов. Активная часть общества убеждена, что я выполняю чей-то заказ, отрабатываю, прогибаюсь и т.п.", – рассказал он.

Кроме того, по словам Макарова, его инициатива также не нашла поддержку среди коллег, членов комитета премии, которые считают, что она приведет "к девальвации высшей государственной награды".

"Поскольку я невольно выступил "возбудителем" никому не нужных конфликтов в команде и, к сожалению, значительно шире, возмущения неравнодушных граждан, после долгих раздумий не вижу другого выхода, как сложить полномочия председателя и члена комитета по национальной премии имени Тараса Шевченко... Ухожу с этой почетной должности с ощущением того, что наш предыдущий совместный труд как-то способствовал укреплению и обновлению отечественной культуры", – написал Макаров.