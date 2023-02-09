"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте

По словам музыканта, эти эмоции были недолгими, так как в момент объявления лауреатов премии он находился на фронте.
"Сейчас я выполняю боевые задачи в составе интернационального легиона, поэтому, к сожалению, приятный шок от получения премии прошел очень быстро. Сфокусируюсь и буду радоваться этому чуть позже. Надеюсь, что в ближайшее время", – сказал в комментарии изданию саундпродюсер.
M1shka ранее работал с украинскими артистами Monatik и Тина Кароль. В 20220 году он записал свой дебютный альбом In Love.
В 2021-м работал над альбомом Розалии.
Церемония вручения премии "Грэмми 2023" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 6 февраля.