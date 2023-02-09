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09 февраля, 2023
 
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"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте

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M1shka: Сейчас я выполняю боевые задачи в составе интернационального легиона
M1shka: Сейчас я выполняю боевые задачи в составе интернационального легиона
Фото: mishka_the1 / Instagram

Украинский саундпродюсер M1shka принял участие в записи двух треков для альбома Motomami испанской певицы Розалии, который стал лауреатом премии "Грэмми 2023" в номинации "Лучший латиноамериканский рок или альтернативный альбом". В комментарии, который 9 февраля опубликован на сайте украинского музыкального проекта "Слух", продюсер заявил, что испытал приятный шок, узнав о победе.

По словам музыканта, эти эмоции были недолгими, так как в момент объявления лауреатов премии он находился на фронте.

"Сейчас я выполняю боевые задачи в составе интернационального легиона, поэтому, к сожалению, приятный шок от получения премии прошел очень быстро. Сфокусируюсь и буду радоваться этому чуть позже. Надеюсь, что в ближайшее время", – сказал в комментарии изданию саундпродюсер.

Контекст:

M1shka ранее работал с украинскими артистами Monatik и Тина Кароль. В 20220 году он записал свой дебютный альбом In Love.

В 2021-м работал над альбомом Розалии. 

Церемония вручения премии "Грэмми 2023" состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на 6 февраля.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: премия, война России против Украины, Monatik, Грэмми, альбом, интернациональный легион, Грэмми 2023
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