"Буду радоваться позже". Украинский музыкант записал песни для альбома, который стал лауреатом "Грэмми 2023". О победе он узнал на фронте

M1shka: Сейчас я выполняю боевые задачи в составе интернационального легиона Фото: mishka_the1 / Instagram

По словам музыканта, эти эмоции были недолгими, так как в момент объявления лауреатов премии он находился на фронте.

"Сейчас я выполняю боевые задачи в составе интернационального легиона, поэтому, к сожалению, приятный шок от получения премии прошел очень быстро. Сфокусируюсь и буду радоваться этому чуть позже. Надеюсь, что в ближайшее время", – сказал в комментарии изданию саундпродюсер.