Зеленский наложил вето на закон о выделении более 500 млн грн на музей Голодомора

Эта информация отображена в карточке соответствующего законопроекта №9437 об изменениях в госбюджет на 2023 год. Там указано, что президент вернул ветированный закон в парламент со своими предложениями.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость выделения средств на завершение строительства музея мотивировали, в частности, тем, что в этом году отмечается 90-я годовщина Голодомора. Эти деньги планировали выделить Министерству культуры и информационной политики.

Сам закон Верховная Рада приняла 13 июля. Такое решение парламентариев в военное время сильно возмутило украинское общество, в результате чего президент инициировал увольнение главы Минкульта Александра Ткаченко (министр считал необходимым завершение строительства музея, о чем говорил в интервью "Радіо Свобода").

"Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Негосударственные. Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый – найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьера рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – сказал Зеленский в обращении 20 июля.

Рада уволила Ткаченко 27 июля.