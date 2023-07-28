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Зеленский наложил вето на закон о выделении более 500 млн грн на музей Голодомора

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Зеленский ветировал закон, предусматривающий выделение средств на музей
Зеленский ветировал закон, предусматривающий выделение средств на музей
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, предусматривающий выделение 573,9 млн грн на завершение строительства музея Голодомора.

Эта информация отображена в карточке соответствующего законопроекта №9437 об изменениях в госбюджет на 2023 год. Там указано, что президент вернул ветированный закон в парламент со своими предложениями. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, необходимость выделения средств на завершение строительства музея мотивировали, в частности, тем, что в этом году отмечается 90-я годовщина Голодомора. Эти деньги планировали выделить Министерству культуры и информационной политики. 

Сам закон Верховная Рада приняла 13 июля. Такое решение парламентариев в военное время сильно возмутило украинское общество, в результате чего президент инициировал увольнение главы Минкульта Александра Ткаченко (министр считал необходимым завершение строительства музея, о чем говорил в интервью "Радіо Свобода"). 

"Музеи, культурные центры, символы, сериалы – все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные средства. Негосударственные. Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый – найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьера рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", – сказал Зеленский в обращении 20 июля. 

Рада уволила Ткаченко 27 июля. 

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших от голода в те годы составляет 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. 

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа. 

Голодомор признали геноцидом украинцев уже десятки стран

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, госбюджет, музеи, Голодомор, деньги, Владимир Зеленский
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