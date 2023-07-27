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ПОЛИТИКА

Рада поддержала увольнение министра Ткаченко

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Ткаченко написал заявление об уходе с должности после критики президента
Ткаченко написал заявление об уходе с должности после критики президента
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Верховная Рада Украины на заседании 27 июля поддержала увольнение Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

По словам нардепа, соответствующее постановление поддержал 321 парламентарий. 

Вопроса о назначении нового министра культуры и информационной политики Украины сегодня в повестке дня Рады нет и, "скорее всего, не будет на этой неделе", добавил Железняк. 

Контекст:

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.

"Радіо Свобода" отмечало, что за восемь часов до обнародования заявления Ткаченко не собирался увольняться и планировал встречи со своими оппонентами. На вопрос о том, собирается ли он уйти в отставку, Ткаченко ответил "нет" и напомнил, что его отстранения требовали с самого начала, когда он вступил в должность.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, Минкульт, отставка, увольнение, Ярослав Железняк
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