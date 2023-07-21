За восемь часов до обнародования заявления Ткаченко не планировал увольняться и собирался общаться со всеми критиками

По словам Ткаченко, политики и фракции, которые заявляли, что будут требовать его отставки, "имеют на это право". На вопрос о том, собирается ли он уйти в отставку, Ткаченко ответил: "Нет". Он напомнил, что его отстранения требовали с самого начала, когда он вступил в должность.
Ткаченко ответил на вопрос, как он собирается дальше реагировать на критику.
"Разъяснять, объяснять, безусловно, коммуницировать со всеми критиками, приводить аргументы историков, специалистов, депутатов", – ответил он.
По словам министра, есть разные точки зрения на важные вопросы, поэтому необходима нормальная дискуссия.
"Каждый приводит свои аргументы. Единственное – что хотелось бы больше конкретики, а не всеобщих обвинений по принципу "ты сам дурак", – сказал Ткаченко.
В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа". 20 августа Ткаченко сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.
4 июня 2020 года Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.
В 2023 году на сайте Кабмина обнародовали петицию с призывом уволить Ткаченко. Она собрала необходимое для рассмотрения количество голосов, но в правительстве сообщили, что оснований для увольнения министра нет.
О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.
Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словами президента.