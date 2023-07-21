За восемь часов до обнародования заявления Ткаченко не планировал увольняться и собирался общаться со всеми критиками

По словам Ткаченко, политики и фракции, которые заявляли, что будут требовать его отставки, "имеют на это право". На вопрос о том, собирается ли он уйти в отставку, Ткаченко ответил: "Нет". Он напомнил, что его отстранения требовали с самого начала, когда он вступил в должность.

Ткаченко ответил на вопрос, как он собирается дальше реагировать на критику.

"Разъяснять, объяснять, безусловно, коммуницировать со всеми критиками, приводить аргументы историков, специалистов, депутатов", – ответил он.

По словам министра, есть разные точки зрения на важные вопросы, поэтому необходима нормальная дискуссия.

"Каждый приводит свои аргументы. Единственное – что хотелось бы больше конкретики, а не всеобщих обвинений по принципу "ты сам дурак", – сказал Ткаченко.