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ПОЛИТИКА

Рада рассмотрит заявление Ткаченко об увольнении с должности главы Минкульта на ближайшем пленарном заседании – спикер

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Ткаченко сообщил 21 июля, что подал в отставку с должности главы Минкульта Украины
Ткаченко сообщил 21 июля, что подал в отставку с должности главы Минкульта Украины
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Верховная Рада Украины уже получила заявление от Александра Ткаченко о его увольнении с должности министра культуры и информационной политики. Об этом 21 июля в Facebook проинформировал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Глава Рады опубликовал фото соответствующего документа.

В заявлении Ткаченко просит уволить его "по собственной инициативе согласно п. 4 ч. 1 ст. 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал Стефанчук.

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02EA8VEqeHcftDKfd32ZGfkBE62k26PbpqNWayfwLBhihTzmMwoEJaMgRQcv56dQdZl

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словами президента.

Контекст:

В 2019 году Ткаченко был избран в Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" (№9). До политической карьеры он занимал должность генерального директора группы "1+1 медиа". 20 августа Ткаченко сложил полномочия руководителя, став почетным президентом холдинга.

4 июня 2020 года Рада назначила Ткаченко главой Минкульта.

11 ноября 2021 года Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. В числе причин он назвал "стиль и подходы к управлению процессами" в Кабмине, в частности решение об отделении от МКИП Госкино, а также госбюджет на культуру следующего года.

Заявление Ткаченко об отставке было неожиданным для монобольшинства, сообщали во фракции "Слуга народа". 

Позднее Ткаченко заявлял, что не передумал уходить в отставку, но "обсуждения продолжаются". В конце концов министр тогда остался на должности.

В 2023 году на сайте Кабмина обнародовали петицию с призывом уволить Ткаченко. Она собрала необходимое для рассмотрения количество голосов, но в правительстве сообщили, что оснований для увольнения министра нет.

Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, Минкульт, отставка, увольнение, Руслан Стефанчук, спикер, заседание
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