Рада рассмотрит заявление Ткаченко об увольнении с должности главы Минкульта на ближайшем пленарном заседании – спикер

Ткаченко сообщил 21 июля, что подал в отставку с должности главы Минкульта Украины Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Глава Рады опубликовал фото соответствующего документа.

В заявлении Ткаченко просит уволить его "по собственной инициативе согласно п. 4 ч. 1 ст. 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины".

"Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании", – написал Стефанчук.

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словами президента.