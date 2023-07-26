ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Профильный комитет Рады не поддержал отставку Ткаченко с поста министра культуры

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ткаченко подал заявление об отставке 20 июля
Ткаченко подал заявление об отставке 20 июля
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады 26 июля не поддержал отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом комитет сообщил в Facebook.

Член комитета, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович написал в Facebook, что проект постановления об отставке Ткаченко поддержали четверо нардепов.

"Комитет не поддержал заявление об отставке министра культуры Александра Ткаченко. "За" проголосовали только четверо депутатов: я, [нардеп от ЕС Николай] Княжицкий, [нардеп от ЕС София] Федина и [внефракционный нардеп Гео] Лерос", – заявил Вятрович.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/pfbid02vXVHEUtDotQVTqhtkgVikeMLBZfqYkbwjscmD4SEwkBjYstTcjYPqEJL1kevcmGUl

В соответствии с регламентом Верховной Рады, положительное голосование в профильном комитете не является обязательным условием для дальнейшего рассмотрения проекта законодательного акта.

"Вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале", – добавили в пресс-службе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

https://www.facebook.com/komitetG/posts/pfbid02PCERN66Rjx5NnTQgxzABaaKj5ScXpFpb5PPKaFixef4B7bAwXnUqUQahPZXniH37l

Контекст:

О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.

"Радіо Свобода" отмечало, что за восемь часов до обнародования заявления Ткаченко не собирался увольняться и планировал встречи со своими оппонентами. На вопрос о том, собирается ли он уйти в отставку, Ткаченко ответил "нет" и напомнил, что его отстранения требовали с самого начала, когда он вступил в должность.

Теги: Верховная Рада, Александр Ткаченко, отставка, голосование, Министерство культуры и информационной политики
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
38-летняя Каминская показала, как бы в роли отца ее детей выглядели Арестович и Маск
"Я его боюсь. Немного "жим-жим" было". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
"Я его боюсь. Немного "жим-жим" было". Ефросинина рассказала Поляковой о конфликте с ее мужем, который произошел на дне рождения певицы
Галина ГРИШИНА
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Дорофеева, которая недавно вышла замуж, поделилась с подписчиками радостной новостью
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Как сделать многослойный яркий летний маникюр с интересным эффектом. Видео
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Жена Резникова: Я постоянно чему-то учусь. То, что зарабатываю, вкладываю во что-то, что мне снова помогает зарабатывать
Галина ГРИШИНА
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Херли показала, как омолодила своего друга с помощью окрашивания волос и бороды. Видео
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Глазурь и соус для кукурузы. Рецепт от эксперта
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Два способа приготовления стеклянной лапши – фунчозы – за 10 минут
Галина ГРИШИНА
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
Каменских рассказала о принятии себя и показала верхнюю часть бедер в ультрамини
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
"Чем вы занимаетесь?" Девушка Цимбалюка отреагировала на его совместные снимки со Златой Огневич
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?
Тоня Матвиенко о бывшей жене Мирзояна: Я откровенно сказала, что полюбила мужчину, который был в отношениях. Почему мне должно быть стыдно?
Галина ГРИШИНА
"Будут здоровыми и урожайными". Как правильно поливать баклажаны
"Будут здоровыми и урожайными". Как правильно поливать баклажаны
"Чтобы победить врага, должны выиграть и информационную войну". У первой леди Украины появилась страница в еще одной соцсети
"Чтобы победить врага, должны выиграть и информационную войну". У первой леди Украины появилась страница в еще одной соцсети
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару
Посыпьте этим вокруг помидоров – и соберете щедрый урожай. Эксперт рассказала, чем подкормить томаты, чтобы они легко переносили жару
Галина ГРИШИНА
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета
Галина ГРИШИНА
37-летняя Фокс снялась в бюстгальтере, прикрывающем только часть бюста
37-летняя Фокс снялась в бюстгальтере, прикрывающем только часть бюста
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, чего я достиг, – это ты". Залужный обратился к своей жене и показал архивное фото с ней (181792)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза (162588)
3
Добавьте это в воду – и кукуруза получится сладкая и нежная. Лайфхак (144323)
4
"Позор вам и вашей жене". Димопулос высказалась о Горбунове и Осадчей на фоне скандала с фильмом за 33 млн грн о Поворознюке (97720)
5
Кондратюк: Ненавижу безграмотных людей, которые лезут вверх. Не понимаю, как человек, который купил диплом, претендует на депутатство (85151)
6
37-летняя Зорий рассказала о первой жене 57-летнего Резникова и своих отношениях с его взрослой дочерью (76932)
7
Осадчая прокомментировала скандал, связанный с желанием Горбунова снимать сериал за 33 млн грн из бюджета (69835)
8
"Я все вижу. Мне больно". Парамедик Пташка высказалась после скандала, связанного с сериалом Горбунова за 33 млн грн о Поворознюке (68862)
 
 
 
 