Профильный комитет Рады не поддержал отставку Ткаченко с поста министра культуры

Член комитета, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович написал в Facebook, что проект постановления об отставке Ткаченко поддержали четверо нардепов.

"Комитет не поддержал заявление об отставке министра культуры Александра Ткаченко. "За" проголосовали только четверо депутатов: я, [нардеп от ЕС Николай] Княжицкий, [нардеп от ЕС София] Федина и [внефракционный нардеп Гео] Лерос", – заявил Вятрович.

В соответствии с регламентом Верховной Рады, положительное голосование в профильном комитете не является обязательным условием для дальнейшего рассмотрения проекта законодательного акта.

"Вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале", – добавили в пресс-службе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.