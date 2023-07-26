Профильный комитет Рады не поддержал отставку Ткаченко с поста министра культуры

Член комитета, нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович написал в Facebook, что проект постановления об отставке Ткаченко поддержали четверо нардепов.
"Комитет не поддержал заявление об отставке министра культуры Александра Ткаченко. "За" проголосовали только четверо депутатов: я, [нардеп от ЕС Николай] Княжицкий, [нардеп от ЕС София] Федина и [внефракционный нардеп Гео] Лерос", – заявил Вятрович.
В соответствии с регламентом Верховной Рады, положительное голосование в профильном комитете не является обязательным условием для дальнейшего рассмотрения проекта законодательного акта.
"Вопрос об отставке министра будет рассматриваться путем голосования в сессионном зале", – добавили в пресс-службе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.
Ткаченко отреагировал и написал, что подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.
"Радіо Свобода" отмечало, что за восемь часов до обнародования заявления Ткаченко не собирался увольняться и планировал встречи со своими оппонентами. На вопрос о том, собирается ли он уйти в отставку, Ткаченко ответил "нет" и напомнил, что его отстранения требовали с самого начала, когда он вступил в должность.