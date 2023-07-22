Арест Гиркина, бавовна в Крыму, Ярош призвал бить по Беларуси, отставки Ткаченко и Пристайко. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время эфира основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк обсудили:

арест бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина;

призыв экс-главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша ударить по Беларуси;

отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и посла Великобритании Вадима Пристайко;

скандал со съемкой за государственные средств сериала про владельца ФК "Ингулец", агрария Александра Поворознюка.

удары по Крыму и, в частности, Крымскому мосту;

насколько реально, что Польша поможет Украине живой силой;

другие важные события в Украине и мире.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.