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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Арест Гиркина, бавовна в Крыму, Ярош призвал бить по Беларуси, отставки Ткаченко и Пристайко. Стрим Гордона с Яценюком. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим с премьер-министром Украины в 2014–2016 годах, лидером партии "Народный фронт" Арсением Яценюком.

Во время эфира основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон и Яценюк обсудили:

  • арест бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина;
  • призыв экс-главы "Правого сектора" Дмитрия Яроша ударить по Беларуси;
  • отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко и посла Великобритании Вадима Пристайко;
  • скандал со съемкой за государственные средств сериала про  владельца ФК "Ингулец", агрария Александра Поворознюка.
  • удары по Крыму и, в частности, Крымскому мосту;
  • насколько реально, что Польша поможет Украине живой силой;
  • другие важные события в Украине и мире.

Яценюк родился 22 мая 1974 года в Черновцах. Окончил юридический факультет Черновицкого национального университета по специальности "правоведение". Там же окончил военную кафедру и является капитаном запаса. Его воинская специальность – артиллерист-разведчик.

В 2005–2006 годах был министром экономики, в 2007 году возглавлял Министерство иностранных дел. Дважды, в 2007-м и 2012-м, избирался народным депутатом. В Верховной Раде VI созыва в 2007–2008 годах был спикером парламента. В 2014–2016 годах Яценюк возглавлял Кабинет Министров Украины.

Теги: Дмитрий Гордон, Арсений Яценюк, Беларусь, Дмитрий Ярош, Игорь Гиркин, Александр Ткаченко, война России против Украины, Вадим Пристайко, Александр Поворознюк
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