Зеленский поблагодарил Италию за признание Голодомора геноцидом украинцев

"Сенат Италии принял сегодня решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Это очень важно. Важно, что признание миром исторической правды о Голодоморе становится все более уверенным. Шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой истины", – сказал президент.

Также на решение Италии отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасающих преступлений. Благодарны Италии за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за наше будущее и восстановление справедливости. Победа над русским злом и историческая справедливость – это то, что должно быть", – написал он в Telegram.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также поблагодарил Италию за принятое решение.

"Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида", – заявил он в Twitter.