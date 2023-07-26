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Зеленский поблагодарил Италию за признание Голодомора геноцидом украинцев

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Зеленский выразил благодарность Сенату Италии
Зеленский выразил благодарность Сенату Италии
Фото: president.gov.ua

Сенат Италии 26 июля признал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это в своем обращении, опубликованном в Facebook.

"Сенат Италии принял сегодня решение о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Это очень важно. Важно, что признание миром исторической правды о Голодоморе становится все более уверенным. Шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой истины", – сказал президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/821124449327812/

Также на решение Италии отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я приветствую признание Сенатом Италии Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключ, который позволит предотвратить повторение ужасающих преступлений. Благодарны Италии за мощную и многогранную поддержку Украины в борьбе за наше будущее и восстановление справедливости. Победа над русским злом и историческая справедливость – это то, что должно быть", – написал он в Telegram.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также поблагодарил Италию за принятое решение.

"Этот важный шаг восстанавливает историческую справедливость, чтит миллионы жертв и предостерегает будущие поколения от преступления геноцида", – заявил он в Twitter.

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в те годы составляет 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. 

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд государств уже признали Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.

В 2022–2023 годах процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, геноцидом украинцев Голодомор признали ЧехияБельгияМолдова, ИрландияГерманияИсландияФранцияСловенияВеликобританияЛюксембургХорватия, а также Европарламент.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Италия, геноцид, Голодомор, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
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