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"Называть вещи своими именами – ключевая предпосылка справедливости". Нидерланды признали Голодомор геноцидом украинского народа

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Зеленский выразил благодарность Нидерландам "за сильную и комплексную поддержку Украины"
Зеленский выразил благодарность Нидерландам "за сильную и комплексную поддержку Украины"
Фото: depositphotos.com

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом украинского народа. Об этом 7 июля в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую признание Палатой представителей Нидерландов Голодомора геноцидом. Называть вещи своими именами – это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений", – написал глава государства.

Он подчеркнул, что благодарен Нидерландам "за сильную и комплексную поддержку Украины в нашей борьбе за будущее Украины и всего свободного мира".

Контекст:

Голодомор 1932–1933 годов – массовый голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. На сайте музея Голодомора отмечается, что общее количество умерших из-за голода в те годы составляет 7 млн человек. В Украине Голодомор рассматривается как акт геноцида украинского народа, инспирированный правительством СССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. 

В 2016 году Верховная Рада Украины обратилась к демократическим государствам с просьбой признать Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в ноябре 2022 года, 93% украинцев согласны с тем, что Голодомор 1932–1933 годов был геноцидом украинского народа.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ряд государств уже признали Голодомор геноцидом украинцев – в частности, Австралия, Грузия, Эквадор, Эстония, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польша, США, Венгрия, Португалия, а также Ватикан.

В ноябре 2022 года процесс признания Голодомора геноцидом активизировался, геноцидом украинцев Голодомор признали ЧехияБельгияМолдова, ИрландияГерманияИсландияФранцияСловенияВеликобританияЛюксембург, Хорватия, а также Европарламент.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, СССР, Нидерланды, Голодомор, жертвы, Владимир Зеленский, украинцы
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